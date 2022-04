Stellenangebot Position:

Aufmaßtechnik/Arbeitsvorbereitung Region:

Baden-Württemberg Klassifizierung:

Technik/Ingenieurwesen Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Unternehmensprofil: Als Familienunternehmen gehören wir seit 1964

zu den führenden Produzenten von Kunststoff-,

Holz- und Holz-Alu-Fenstern in Süddeutschland.

Wir stehen für erstklassige Produkte und

umfassenden Service. Vom Aufmaß über die

Fertigung, Montage und Service, bieten wir die

gesamte Abwicklung aus einer Hand. Unsere

rund 135 Mitarbeiter setzen sich täglich mit viel

Leidenschaft und Engagement für den Erfolg

unseres Unternehmens ein. Gegenseitige Wert-

schätzung und der stets offene Dialog zeichnet

uns in der Zusammenarbeit aus. Kontaktadresse: Gutbrod Fenster und Türen GmbH & Co. KG Herr Stefan Reitze Dörnlestraße 2+4 72411 Bodelshausen Telefon: 07471/9584-0 e-Mail: bewerbung@gutbrod-fenster.de Internet: www.gutbrod-fenster.de