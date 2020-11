Arbeitserleichterung durch Digitalisierung (11/30/2020 09:03:40 AM) Neue Projektmanagement-Software PlanToBuild



Mangelnde Kommunikation und Information führen bei komplexen Bauprojekten häufig zu unnötigen und kostspieligen Fehlern. Um dieses Fehlerpotenzial zu minimieren, hat das Schüco Start-up PlanToBuild eine gewerkunabhängige und webbasierte Softwarelösung für effektives Bauprojektmanagement entwickelt. Anhand realer Bedürfnisse aller internen und externen Beteiligten am Bauprozess wurde die neue Software von Insidern der Baubranche konzipiert.







Weitere Informationen:



Schüco International KG

Karolinenstraße 1-15

33609 Bielefeld

www.schueco.com





Ob Smartphone, Tablet oder Computer - mit PlanToBuild können alle am Bauprozess Beteiligte jederzeit auf das Bauprojekt zugreifen.





Über PlanToBuild haben alle Berechtigten einen Zugriff auf die notwendigen Dokumente.



Bildernachweis: Schüco International KG