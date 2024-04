Komforturlaub mit besonderem Ausblick (04/22/2024 09:26:54 AM) heroal Fenster- und Schiebetürsysteme für moderne Hausboote



Joylife Boats kombinieren die Vorzüge eines feststehenden Ferienhauses mit einem entspannten Urlaub auf dem Wasser. Für die Vermietung in Mettlach wurden sechs dieser Hausboote mit großformatigen Fenster- und Schiebetürelementen von heroal ausgestattet – für maximale Transparenz und Panoramaausblicke. Zum Einsatz kamen das Fenstersystem heroal W 72 und das Schiebetürsystem heroal S 42.



Der Kapitän winkt zum Abschied und steuert das Hausboot entlang der Saar flussaufwärts. Beinahe lautlos gleitet das Boot durchs Wasser. Während der Rest der Familie an der Reling steht und den Ausblick in die Natur genießt, liefert die Photovoltaikanlage auf dem Dach den 230 Volt Strom für die Haustechnik im Hausboot. Einen Bootsführerschein benötigen die „Freizeit-Kapitäne“ nicht. Im Oberwasser der Mettlacher Schleuse haben sie eins von aktuell sechs zur Verfügung stehenden Joylife Boats gemietet, um die Saar vom Wasser aus zu erleben und dem Alltag ein Stück zu entfliehen.

Die neuen, umweltfreundlichen Boote bieten neben naturnahem Freizeitspaß und Übernachtung in traumhafter Umgebung eine hochwertige Ausstattung und Platz für bis zu sechs Personen auf insgesamt 54 m². Die Hausboote verfügen unter anderem über eine Schlaf-Suite mit Panoramaausblick, eine 18 m² Sonnenterrasse auf dem Oberdeck, eine moderne Wohnküche inklusive Waschtrockner, eine Bordkläranlage, Stand-up-Paddleboards und eigene E-Scooter, um die Umgebung auch an Land zu erkunden.



Lichtdurchflutete Kajüte mit heroal Fenstersystemen

Wer an eine Kajüte – die Wohn-, Schlaf- oder Aufenthaltsräume eines Schiffes – denkt, hat meist enge, dunkle Räume mit kleinen Bullaugenfenstern vor Augen, die nur einen minimalen Lichtschimmer ins Innere des Schiffes fallen lassen. Bei den modernen Joylife Boats ist das ganz anders: Sie sind konzipiert wie Tiny Houses auf dem Wasser mit möglichst großzügigen Glasflächen, um die Räume mit viel Tageslicht zu versorgen. Zudem haben die Mieter dadurch jederzeit die Möglichkeit, die Umgebung zu sehen, auch wenn es draußen stürmt oder regnet.



Die raumhohen Aluminiumfenster aus dem Hause heroal, die zu beiden Seiten des Schiffes angeordnet sind, erstrecken sich über den gesamten Essbereich und geben aus jeder Sitzposition den Blick auf das Wasser und die Uferlandschaften frei. Die schmalen Rahmenprofile des Fenstersystems heroal W 72 sorgen dabei für maximale Transparenz.

Die Schlaf-Suite liegt zur Heckseite des Schiffes auf der oberen Ebene und ist durch eine massive Holztreppe erreichbar. Das Highlight des Schlafbereichs stellen die heroal Fenster dar, die über die gesamte Wandfläche zu allen drei Seiten angeordnet sind und einen einzigartigen Rundumblick ermöglichen. Während das Glas zu den Seiten fest in den Rahmenprofilen verglast ist, ist das mittlere Fenster, ebenfalls aus dem Fenstersystem heroal W 72, als Kippfenster ausgeführt, so dass es zum Lüften von oben einen Spalt nach innen geöffnet werden kann, ohne dass der Flügel anschlägt oder zu viel Platz einnimmt. Für mehr Privatsphäre gibt es Vorhänge, die geschlossen werden können.

Die SBS Andernach GmbH ist auf den anspruchsvollen Bootsbau spezialisiert und für die Entwicklung, Herstellung und Instandhaltung der Joylife Boats verantwortlich. „Da wir viel Wert auf großzügige Glasflächen und hochwertige Materialien gelegt haben, kamen für unsere Joylife Elektro-Hausboote nur Aluminiumfenster in Frage, da diese deutlich stabiler sind als Kunststoff. Mit heroal haben wir einen Partner gefunden, der uns optimale Lösungen bietet, die genau auf unseren speziellen Anwendungsfall zugeschnitten sind“, erklärt Alex Friesen, Geschäftsführer von SBS Andernach GmbH.



heroal Schiebetürsystem fügt sich optimal in das Hausboot ein

Durch eine Schiebetür neben dem Steuerrad gelangt man auf die überdachte Außenterrasse des Hausboots. Zum einen darf dem Kapitän während der Fahrt durch das Schiebeelement nicht die Sicht versperrt werden und zum anderen muss das Hausboot abschließbar sein, wenn sich die Mieter auf Landgang befinden. Das filigrane Schiebetürsystem heroal S 42 erfüllt dank der durchdachten Konstruktion diese Anforderungen und zeichnet sich darüber hinaus durch Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit aus.









In Mettlach vermietet die Delphin Tec Schiffstechnik GmbH derzeit sechs Joylife Boats. Mit den modernen Hausbooten können „Freizeit-Kapitäne“ von April bis November die Saar vom Wasser aus erkunden. © Studio Blickfang









Die großen Glasflächen sorgen für ein angenehmes Ambiente mit viel Tageslicht. Das Fenstersystem heroal W 72 ermöglicht uneingeschränkte Panoramaausblicke auf das Wasser und in die Natur. © Studio Blickfang











Die filigranen Profile des Schiebetürsystems heroal S 42 fügen sich optimal in das Hausboot ein und ermöglichen dem Kapitän einen freien Blick, um das Boot sicher zu steuern. © Studio Blickfang









Der obere Schlafbereich ist ein besonderes Highlight des Hausbootes: Hier kann man mit einem Rundumblick in den Tag starten, mit Blick aufs Wasser ein Frühstück im Bett genießen oder auch nachts die Natur beobachten. Zum Lüften wird das Fenster einfach nach innen gekippt. © Studio Blickfang

Da die Hausboote nur von April bis November gemietet werden können, bietet sich das Schiebetürsystem heroal S 42 an, da es sich optimal für Bereiche eignet, die keine besondere Wärmedämmung erfordern und bei denen keine großen Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich zu erwarten sind.



heroal Schiebesysteme aus recyceltem Aluminium sind äußerst langlebig, während des gesamten Produktlebenszyklus nachhaltig und darüber hinaus Cradle to Cradle Certified® (silber). Mit dem international anerkannten Nachweis wird die Verwendung umweltsicherer, gesunder und wiederverwertbarer Materialien gekennzeichnet.



„Die Schiebetür von heroal hat uns besonders überzeugt, da sie sich sehr für den täglichen Einsatz unserer Hausboote eignet“, so Alex Friesen. „Die filigranen Profile lassen die Sicht frei, die Schiebetür fügt sich optimal in die Gesamtansicht ein und auch bei intensiver Nutzung öffnet und schließt sie immer leichtgängig und läuft ruhig in der Spur. Am Heck befindet sich noch eine zweite Schiebetür. So können die Mieter bequem wählen, welchen Weg sie nehmen.“



Hochwetterresistente Beschichtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche

Hausboote sind auf dem Wasser besonderen Witterungseinflüssen ausgesetzt – sie strotzen starker Sonneneinstrahlung, Regen und Sturm gleichermaßen. Deshalb sind hochwertige Materialien ebenso bedeutsam wie eine langlebige Beschichtung der Bauteile.



Die heroal Oberflächenqualität ist aufgrund branchenführender Technologien führend am Markt und die hochwetterresistente heroal hwr-Pulverbeschichtung verleiht den Aluminium-Bauteilen von Fenstern und Schiebetüren eine langanhaltende Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Witterungsbeständigkeit. Selbst bei einer hohen UV-Belastung bleibt die Beschichtung farbbeständig über Jahrzehnte.

Dank eigener Beschichtungsanlagen liefert heroal nicht nur alle Profilsysteme aus einer Hand, sondern auch in optimal aufeinander abgestimmten Oberflächen und Farben. So entsteht auch bei dem Hausboot eine harmonische Objektansicht und die Fenster- und Schiebetürsysteme erscheinen wie aus einem Guss.



Für die Farbbeschichtung konnte die SBS Andernach GmbH zwischen über 500 RAL-, DB- und VEKA-Farbtönen, den exklusiven Les Couleurs® Le Corbusier und der innovativen Oberflächenveredelung heroal SD wählen. „Trotz der großen Farbauswahl haben wir schnell den Farbton gefunden, der perfekt in das Gesamtkonzept passt. Die Aluminium-Lösungen von heroal sind sowohl farblich, als auch von der Größe und Funktion optimal auf die Bedürfnisse der Hausboot-Kapitäne abgestimmt. Wir sind sehr zufrieden und würden jederzeit auch weitere Joylife Elektro-Hausboote mit den heroal Systemen ausstatten“, fasst Alex Friesen die Zusammenarbeit mit heroal zusammen.



Eingesetzte heroal Aluminium-Systeme:

Fenstersystem heroal W 72

Schiebetürsystem heroal S 42





Objekttafel:

Objekt: Hausboot Joylife Boats

Entwicklung/Herstellung der Hausboote: SBS Andernach GmbH

Betreiber: Delphin Tec Schiffstechnik GmbH

Verarbeiter: Klein Metallbau GmbH

Fertigstellung: 2021/2022

Standort: Mettlach, Deutschland







