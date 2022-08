architect@work 2022: (08/24/2022 10:46:19 AM) ASSA ABLOY zeigt prämierte ePED Panik-Druckstange



Die Veranstaltungen von architect@work gelten als Top-Branchentreffpunkt für Architekten, Innenarchitekten und Planer. Seit September tourt das Event wieder durch Europa und macht am 12. und 13. Oktober Halt in Wien. ASSA ABLOY Austria ist auf der Messe mit einem Stand vertreten und präsentiert dem Fachpublikum seine designorientierte und bereits mehrfach ausgezeichnete ePED Panik-Druckstange mit integriertem Display-Terminal.



Nach Stopps in Kopenhagen, Rotterdam und Paris macht das Fachevent architect@work im Herbst Halt in Österreich: Am 12. und 13. Oktober verwandelt sich die Wiener Stadthalle in einen großen Lounge-Bereich, in dem sich Architekten und Planer über neue Trends und Innovationen aus der Branche austauschen und Unternehmen ihre neuesten Produkte vorstellen. Mit dabei ist auch ASSA ABLOY Austria. An Stand 151 präsentiert der Sicherheitstechnikexperte seine innovative ePED Panik-Druckstange.



Erst vor wenigen Monaten wurde das ePED-System mit dem Design Plus Award powered bei Light + Building gewürdigt. Das ist bereits die fünfte Auszeichnung für die ePED-Technologie. „Die Awards bestätigen unseren Anspruch an die Verlässlichkeit und Beständigkeit unserer Produkte sowie ihre leichte Bedienung und ihr ansprechendes, funktionales Design“, erklärt Thomas Zhanel, Geschäftsführer der ASSA ABLOY Austria GmbH, stolz.



Komplette Fluchttürsicherung in einem Element

Die ePED Panik-Druckstange vereint Panikstange und Fluchttürsteuerterminal in einer funktionellen Einheit. Für die Fluchttüranlage ist kein separates Terminal an der Wand mehr notwendig, was den Verdrahtungsaufwand minimiert. Gesteuert wird das Fluchttürsystem über das integrierte Terminal mit Touch-Display. Es ersetzt vier Module: Rettungswegpiktogramm, Nottaste, Schlüsselschalter und Anzeige der Zeitverzögerung. Wird die ePED-Druckstange mit einem passenden Schloss kombiniert, lässt sich außerdem der Einbruchschutz erhöhen. Über die Hi-O-Bustechnologie ist die ePED-Druckstange einfach in die Türtechnik integrierbar. Die ePED Panik-Druckstange eignet sich für sicherheitssensible Bereiche wie Flughäfen genauso wie für Gebäude mit hohem Besucheraufkommen wie Stadien oder Museen.





Wiener Stadthalle, Stand 151





Weitere Informationen:

ASSA ABLOY Austria GmbH

Hütteldorfer Straße 216 c

A-1140 Wien

Tel: +43 1 212 51 11

Fax: +43 1 212 51 17

E-Mail: wien@assaabloy.com



www.assaabloy.com/at





LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/13021372

Xing: https://www.xing.com/companies/assaabloyaustriagmbh

Facebook: https://www.facebook.com/assaabloyaustria









Gesteuert wird das Fluchttürsystem über das kompakte, in die Panik-Druckstange integrierte Display-Terminal.









ASSA ABLOY bietet mit der ePED Panik-Druckstange eine sehr elegante Lösung für Fluchttüren.



Fotos: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH