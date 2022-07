Fokus auf Qualität als ein Erfolgsgarant (07/27/2022 01:52:21 PM) WnD produziert seit 10 Jahren nach dem Motto QUALITÄT.WIRTSCHAFTLICHKEIT.KOMFORT



Tochtergesellschaft von Oknoplast, feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Unter dem Motto Quali-tät.Wirtschaftlichkeit.Komfort produziert WnD hochwertige Kunststoff-Fenster und -Türen, die in vielen Teilen Europas erhältlich sind. Derzeit liefert der Produzent nach Deutschland, Frankreich, Schweden, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Italien und Belgien. Weitere Märkte stehen im Fokus des Vertriebs.



Nach Angaben des Industry Analysis Centre war WnD zwischen 2013 und 2018 der am schnellsten wachsende Hersteller von Kunststofffenstern in Polen. In dieser Zeit hat sich die Produktionsfläche auf 13.000 m² erweitert. Die Zahl der Beschäftigten beträgt derzeit 437 Personen und hat sich damit mehr als verfünffacht. Die Produktionskapazität liegt heute bei rund 648.000 Einheiten pro Jahr.



Die Angebotspalette umfasst derzeit fünf unterschiedliche Systeme von Fenstern und Balkontüren für Neubau und Renovierung insbesondere im Objektbereich, darunter das Edge-System mit patentierter Geometrie der Flügelprofile, Terrassenschiebetüren in verschiedenen Beschlagstechnologien sowie Kunststoff-Haustüren. Darüber hinaus bietet WnD diverse Rollladensysteme sowie Garagentore an.



Die Fertigung bei WnD ist komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Alle Produktionsschritte zielen darauf ab, die Verschwendung von Materialien und die Entstehung von Abfällen zu reduzieren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die komplette Wiederverwertung von PVC-Abfällen. Das Unternehmen hat es geschafft, 100 Prozent dieser Abfälle zu recyceln. Permanente Kontrollen und intensive Wartung in der Produktion gewährleisten diesen Erfolg. Ebenso bleiben eingesetzte Rohstoffe wie Glas oder Stahl in einem geschlossenen Kreislauf innerhalb des Unternehmens. Der Hersteller übernimmt damit Verantwortung im Hinblick auf die Eindämmung der weltweit wachsenden Abfallberge und die drohende Klimaerwärmung.









Ein spezielles Jubiläumslogo ist Ausdruck der jungen aber sehr erfolgreichen Unternehmensentwicklung von WnD. Neben Feierlichkeiten in Polen und einem Jubliäumspaket für alle Fachhandelspartner ist eine Jubiläumsschrift erstellt worden, um die bisherige Geschichte des Unternehmens zu dokumentieren.





Die vergangenen zehn Jahre waren auch geprägt durch einen konsequenten Fokus auf Qualität. Dazu hat WnD ein permanentes Qualitätsmanagement installiert, das sowohl die Fertigung als auch die Auswahl der eingesetzten Komponenten überwacht. Eine Bestätigung dafür ist die Zertifizierung nach ISO 9001:2015. Zur stetigen Verbesserung der Qualität trägt auch der permanente Austausch mit Handelspartnern und dem Kundendienst bei. Hier werden Anregungen und Kritikpunkte evaluiert und fließen in den Qualitätsprozess ein.



Ziel ist es, ein einfach zu handhabendes, leicht zu installierendes Produkt zu liefern, das höchsten Ansprüchen genügt. Dazu hat WnD ein Spezialistenteam aus Ingenieuren, Technologen und Logistikern zusammengestellt und arbeitet mit den besten Transportunternehmen Europas zusammen.



„Nachhaltigkeit und Qualität gepaart mit einer strikten Kostenkontrolle führen zwangsläufig zu wirtschaftlich attraktiven Produkten. WnD-Fenster und -Türen eignen sich mit ihren hohen Dämmwerten nicht nur für energieeffizientes Bauen, sie tragen auch bei Renovierungsmaßnahmen zur erheblichen Reduzierung von Heizenergie bei und sparen damit bares Geld“, sagt Jens Eberhard, Geschäftsführer der OKNOPLAST Deutschland GmbH in Ibbenbüren. Viele in Deutschland verkaufte WnD-Produkte sind BAFA-förderfähig. Handelspartnern und Kunden hilft hier der Fördermittelservice von Oknoplast.



Deutschland und Frankreich stehen derzeit im Zentrum des künftigen Wachstums bei WnD. Wie in allen anderen Märkten setzt das Unternehmen auch hier auf eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Handelspartnern. Neben Maßnahmen zur Vertriebsunterstützung bietet WnD dabei auch eine intensive technische Unterstützung etwa bei Konstruktionsbeschreibungen und Montageanleitungen.



Anlässlich des 10-jährigen Bestehens von WnD, das am Hauptsitz in Polen gebührend gefeiert wurde, gab es für alle Fachhandelspartner ein Jubiläumspaket als Dank für die gute Zusammenarbeit. Weiter wurde ein Bericht erstellt, um die bisherige – wenn auch noch junge Geschichte des Unternehmens – zu dokumentieren.



WnD-Geschäftsführer Arkadiusz Pędziwiatr blickt optimistisch in die Zukunft: „Wenn wir uns weiter an unseren Werten Qualität.Wirtschaftlichkeit.Komfort orientieren, werden wir auch in Zukunft auf dem Markt für Kunststoff-Fenster und Türen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Mit diesen Werten haben wir uns in der Branche einen Namen gemacht und werden es auch in Zukunft tun.“



