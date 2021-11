Stellenangebot Position:

Schichtleiter in der Kunststoff Produktion Region:

Thüringen Klassifizierung:

Gewerbliche Berufe/Produktion Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Sicherstellung eines inspirierenden Arbeitsumfeldes mit einer offenen / positiven Kommunikations- und Fehlerkultur

Motivation und Förderung aller unterstellten Mitarbeiter

Mitarbeit und Anleitung bei der Herstellung von Fenster- und Türelementen aus Kunststoff

Einarbeitung und Unterstützung der ihm direkt unterstellten Mitarbeiter

Dokumentation des Personaleinsatzes und des Produktionsfortschrittes

Bearbeitung und Dokumentation „gestörter“ Aufträge (Abweichungen)

Erst- und Folgeunterweisungen der Mitarbeiter

Durchsetzung gültiger Rechtsnormen und Regeln Umsetzung der Produktionsziele durch übergreifende Prozesssteuerung und Optimierung

Verbrauch von Materialien und Hilfsmitteln entsprechend der Stücklisten

Wartung und Pflege der Werkzeuge und Maschinen

Vermeidung von Unfällen

Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich

Umsetzung der Richtlinien des Arbeits- und Brandschutzes

Vermeidung und/oder Reduzierung der Mengen an Produktionsabfällen Kontrolle von Urlaubsansprüchen der unterstellten Mitarbeiter

Bedarfsplanung von Schulungen

Information der Mitarbeiter bei stellenbezogenen Fragen

Teilnahme an Personalgesprächen Unternehmensprofil: WINDOR ist ein mittelständischer, leistungsfähiger Hersteller von

Fenstern und Haustüren in Kunststoff / Aluminium und verfügt

über 20 Jahre Kompetenz im Fensterbau. Wir suchen zum nächst-

möglichen Zeitpunkt für ein umsatzstarkes Bestandsgebiet eine(n) Schichtleiter.



Wir bieten:



Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit einem motivierten Team.

Eine verantwortungsvolle Anstellung mit einem sehr attraktiven Ge-

samteinkommen sowie einem umfangreichen WINDOR-Versorgungswerk

mit vielen Vorteilen und Sicherheiten.

Permanente Schulungen und Weiterbildungen

Eine umfassende sowie moderne IT-Ausstattung inklusive Firmenwagen

zur privaten Nutzung. Kontaktadresse: Windor Fensterwerk GmbH Frau Doreen Heinemann Nordhäuser Straße 74 a 99752 Bleicherode Telefon: e-Mail: d.heinemann@windor-fensterwerk.de