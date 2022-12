Corporate Volunteering im Tübinger Hospiz (12/13/2022 06:09:15 PM) Somfy engagiert sich für guten Zweck



Soziale und gesellschaftliche Verantwortung hat bei Somfy Tradition. Bereits seit 2018 setzt sich das Unternehmen mit Corporate-Volunteering-Projekten für verschiedene gemeinnützige Organisationen auf lokaler Ebene ein. Ende Oktober errichteten 26 freiwillige Helfer*innen einen Pfad der Besinnung für das 2021 eröffnete Tübinger Hospiz. Auch die traditionelle Weihnachtsspende in Höhe von 15.000 Euro kommt der palliativpflegerischen Einrichtung zugute.



Rottenburg am Neckar – Während einer bezahlten Arbeitswoche legten die Helfer*innen auf einer Streuobstwiese in der Nähe des Hospiz-Gebäudes einen Ort der Ruhe und inneren Einkehr für die Angehörigen und Wegbegleiter der Hospiz-Gäste an. Hand in Hand für den guten Zweck – beim Roden des Geländes, der Reparatur einer verfallenen Natursteinmauer als natürliche Wegbegrenzung und dem Aufstellen einer Sitzbank brachten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen ein.



Ein Platz in der Natur zum Innehalten

Der Pfad der Besinnung erfüllt ein dringendes Anliegen des Hospizes. Denn häufig benötigen die Wegbegleiter der schwerstkranken Hospiz-Gäste während ihres Aufenthalts eine Auszeit, um neue Energie für die kräftezehrende Begleitung zu schöpfen. Die einen finden diesen Ort in einem künstlerisch gestalteten „Raum der Besinnung“, die anderen suchen den inneren Ausgleich in der Natur und verlassen bewusst für eine Weile das Hospiz. Dank des Engagements der Somfy-Belegschaft steht nun eine geeignete Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung.



Mehr als ein soziales Projekt

Stellvertretend für das Projektteam betonte Geschäftsführer Francesco Franchini, der beim Ausbessern der Steinmauer am Pfad auch selbst Hand anlegte: „Somfy bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit vielen Jahren die Möglichkeit, im Rahmen von unterschiedlichen sozialen Initiativen persönlich aktiv zu werden. Insofern war uns das aktuelle Projekt und die Kooperation mit dem Hospiz ein echtes Herzensanliegen.“ Die zusätzliche Weihnachtsspende in Höhe von 15.000 Euro ist für bauliche Maßnahmen innerhalb des Gebäudes vorgesehen.







Engagiertes Teamwork: Beim Sozialprojekt packten die Somfy-Mitarbeiter*innen tatkräftig an und freuten sich, dass sie während ihrer Arbeitszeit gemeinsam Gutes tun konnten. (Foto: Somfy)





Das Somfy-Team legte einen Pfad der Besinnung für das Tübinger Hospiz inmitten einer nahegelegenen Streuobstwiese an. (Foto: Somfy)





Das Tübinger Hospiz versteht sich als Haus, das Menschen in ihren letzten Tagen ein würdevolles Leben ermöglichen möchte. Dafür ist es auch wichtig, dass Wegbegleiter an Orten der Ruhe neue Kraft tanken können. (Foto: Hospiz Tübingen)