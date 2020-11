Digitaler Trendkongress bietet Gelegenheit zum Austausch (11/17/2020 03:06:57 PM) Warema informiert zukunftsorientiert im kompakten Format



Unter dem Motto „Gegen den Strom. Mit den Trends.“ hat Warema seinen 2019 erfolgreich eingeführten Trendkongress in diesem Jahr in die virtuelle Welt verlegt. Das digitale Event mit hochkarätigen Sprechern lockte am Freitag, 13. November, 350 Fachteilnehmer vor die Bildschirme, um sich zu informieren und auszutauschen. Dabei lag der thematische Schwerpunkt topaktuell auf den Chancen der Digitalisierung für die Sonnenschutzbranche und der konkreten Unterstützung, die Warema in diesem Bereich bietet.



Individuelle, kundenorientierte Lösungen, die kein Mainstream sind – damit stellt sich Warema gegen den Strom. Mit digitalen Services und neuen Outdoor Living Produkten liegt der Sonnenschutzexperte dabei genau im Trend für das kommende Jahr. Nachdem der erste Trendkongress 2019 neue Maßstäbe in Sachen Dialog, Weiterbildung und Inspiration gesetzt hat, war es keine Frage, ihn trotz der schwierigen Umstände auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Denn Innovationen, Trends und Kundenbedürfnisse warten nicht – sie erfordern schnelles Handeln. Wie so vieles bedeutet das 2020: Wenn es nicht persönlich geht, dann eben digital.



„Wir haben tatsächlich nie in Erwägung gezogen, den Trendkongress in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, sagt Marion Fischer, Leiterin Marketing bei Warema. „Als klar war, dass wir nicht so viele Menschen auf einmal einladen können, haben wir nach der bestmöglichen Alternative gesucht. Gerade in der weltweiten Krise dürfen Kommunikation und Weiterentwicklung nicht zu kurz kommen. Daher haben wir uns bemüht, den Teilnehmern des digitalen Trendkongresses auf virtuellem Weg nah zu sein und den Zusammenhalt in der Branche auf diese Weise zu fördern.“



Fortschritt, Zukunft und Digitalisierung

Das fast zweistündige Event bot den Teilnehmern ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Nach Vorstandsvorsitzender Angelique Renkhoff-Mücke sprachen unter anderem Christian Steinberg, Vorstand Global Market bei Warema, sowie Trend- und Zukunftsbeobachter Mathias Haas. Er schaffte es, den Teilnehmern einen branchenunabhängigen Überblick zu verschaffen und Impulse zum Umgang mit den veränderten Verhaltensweisen der Kunden zu geben. Passend zu den Themen Fortschritt, Zukunft und Digitalisierung stellte Warema in einer Lernsession seinen digitalen Kaufberater vor. Dieser verschafft den Endkunden mehr Transparenz, da sie ihr Produkt vorab online konfigurieren und sich ein ungefähres Angebot erstellen lassen können. Die Kongressteilnehmer gingen zudem auf eine digitale Produktreise ins Jahr 2021 und erfuhren anschließend, wie Warema seine Prime Partner bei der planvollen Umsetzung ihrer Digitalisierung unterstützt.



Durch die etwa halbstündige Fragerunde am Ende führte TV- und Eventmoderator Aljoscha Höhn. Die Fragen stammten von den Warema Prime Partnern, Mitglieder des Loyalty-Programms, das die Partnerschaft von Fachhändlern und Hersteller stärkt. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich mit dem Team von Warema auszutauschen. Unter anderem wurden die Herausforderungen dieses außergewöhnlichen Jahres, die neuen Möglichkeiten zur Leadgenerierung sowie die gemeinsamen Erfahrungen angesprochen. Pläne für 2021 und neu gewonnene Erkenntnisse kamen ebenfalls zur Sprache. Unter den besonderen Bedingungen in diesem Jahr zeigten sich die Teilnehmer offen für die digitale Version des Trendkongresses und nutzten sie intensiv, um sich zu informieren und mit dem Sonnenschutzexperten sowie untereinander den direkten Kontakt zu pflegen.



„Das digitale Format soll natürlich nicht auf Dauer den persönlichen Kontakt ersetzen. Aber wir alle haben uns so schnell weiterentwickelt, dass es absolut zeitgemäß ist, in dieser schnelllebigen und unbeständigen Zeit den virtuellen Weg zu beschreiten. Auf diese Weise konnten wir unsere Neuheiten bestmöglich erlebbar machen und den Teilnehmern zeigen, dass wir weiterhin als starker Partner für sie da sind und sie zu jeder Zeit unterstützen“, so Christian Steinberg.



