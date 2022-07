Intensive Gespräche mit vielversprechendem Ausgang (07/18/2022 01:24:56 PM) SFS zieht ein zufriedenes Fazit von der FENSTERBAU 2022



Der Befestigungsspezialist SFS wertet seinen Auftritt auf der FENSTERBAU 2022 als erfreulich. Vom 12. bis 15. Juli informierte das Unternehmen in Nürnberg umfassend über sein leistungsstarkes Bändertechnik-Portfolio. Die deutliche Verbesserung der Gesprächsqualität machte aus Sicht von SFS den Rückgang der Besucherzahlen wett.



„Wir freuen uns über den aus unserer Sicht positiven Messeverlauf“, lautet das zufriedene Fazit von Joachim Gabbert, Teamleiter Vertrieb DE/AT. „Zwar brachte die Abwesenheit zahlreicher Aussteller erwartungsgemäß einen Rückgang der Besucherzahlen mit sich. Dem verhaltenen Andrang stand jedoch eine deutliche Verbesserung der Kontaktqualität gegenüber: Wir hatten mehr Zeit als üblich für den persönlichen Austausch und haben intensive Gespräche mit vielversprechenden Perspektiven für die Zukunft führen können.“ Dem Nürnberger Messeteam dankt SFS für die Ermöglichung der ‚Summer Edition‘: „Präsenzveranstaltungen sind für SFS von großer Bedeutung – heute wie auch in Zukunft.“



Auf dem Messestand gefragt: Dynamic 3D und Easy 3D

Starkes Interesse bekundeten die Messebesucher auf dem Stand von SFS an den Bandsystemen Dynamic 3D und Easy 3D für Haustüren. Jeweils ausgelegt auf Türen bis zu 160 kg, halten die beiden Bandfamilien Lösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Falzgeometrien und Rahmenmateriealien bereit. Kombiniert werden diverse Leistungsmerkmale, um den Anforderungen von Türenherstellern gerecht zu werden – von der ästhetischen Optik über eine hohe Tragfähigkeit und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit bis zur Montageeffizienz. „Auch das breite Angebot an Farben und Materialien, das die flexible Anpassung an die Tür erlaubt, stieß auf positive Resonanz“, berichtet Joachim Gabbert.









Die Bandsysteme Dynamic 3D, Easy 3D und W-TEC 3D von SFS konnten auf der FENSTERBAU 2022 überzeugen.





Auf der FENSTERBAU 2022 verzeichnete SFS eine deutliche Verbesserung der Kontaktqualität mit mehr Zeit für den persönlichen Austausch und intensiven Gesprächen.



Bildrechte: SFS

Rege Beachtung des kompletten Portfolios

Vielbeachtet waren auch die verdeckt liegenden Türbänder für Designtüren aus der W-TEC Bandfamilie. „Die Stärken aus unserem breiten Portfolio der Bändertechnik mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Band- und Anwendungstypen konnten die deutschsprachigen und internationalen Standbesucher überzeugen“, blickt Joachim Gabbert zurück. Aus Sicht der Messebesucher Anklang fand das Bandsystem W-TEC 3D mit seiner edlen Optik und der Möglichkeit zur farblichen Individualisierung. Sie erlauben die harmonische Einbindung in hochwertige Wohnraum- und Objekttüren aller Stilrichtungen.





Über SFS:



Inventing success together: Dafür steht die Schweizer Unternehmensgruppe SFS und ihre deutsche Niederlassung im hessischen Oberursel. Als Spezialist für Befestigungslösungen rund um die Gebäudehülle bietet das Unternehmen innovative Produkte für zahlreiche Anwendungsgebiete in Industrie und Handwerk. Im Fokus stehen Befestigungssysteme für den Bereich der mechanischen Flachdachbefestigung, den Metallleicht- und Stahlbau, die Fenstermontage, den Holz- und Fassadenbau und modulare Bausysteme. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der mechanischen Befestigungstechnik und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung erfüllen die hochwertigen Systeme von SFS hohe Ansprüche an Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.





Weitere Informationen:

SFS intec GmbH

Division Construction

In den Schwarzwiesen 2

61440 Oberursel

de.sfs.com