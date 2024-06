VEKA Kampagne mit Teilnehmerrekord (06/20/2024 11:43:44 AM) Fortsetzung mit neuem Aktionsschwerpunkt startet im Herbst



Wie erreiche ich möglichst erfolgreich potentielle Kundinnen und Kunden? Dieser Frage ist der Systemgeber VEKA gemeinsam mit seinen verarbeitenden Partnerbetrieben nachgegangen und ist dabei zu überzeugenden Lösungen gekommen.



Ziel von bedarfsgerechtem Marketing ist es, die Menschen genau dann anzusprechen, wenn sie sich mit dem betreffenden Thema beschäftigen. Für das Produkt Fenster stellt dies eine besondere Herausforderung dar, denn die Wege der Informationsbeschaffung der Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich in den letzten Jahren durch die Nutzung von Smartphone und Tablet stark verändert. Vor diesem Hintergrund hat VEKA in Zusammenarbeit mit seinen Partnern eine neue Werbekampagne entwickelt, die die Bedürfnisse der Fensterhersteller ebenso im Blick hat wie die der Bauherr:innen und Renovierer:innen.



Zum einen setzt man darauf, die Bauwilligen da abzuholen, wo sie bei der Recherche sind: auf dem Sofa bzw. im Internet! Denn digitale Angebote auf mobilen Endgeräten sind die meistgenutzten Informationsquellen, bevorzugt nach Feierabend oder am Wochenende. Konsequenterweise liegt der Schwerpunkt der Kampagne, die Ende letzten Jahres gestartet wurde, auf Onlinewerbung in Portalen und sozialen Netzwerken.



Der zweite wichtige Ansatz: Fensterhersteller haben teilweise sehr unterschiedliche Vertriebsmodelle. So steht bei den einen das Händlergeschäft im Vordergrund, bei anderen die Direktvermarktung. Um dem Rechnung zu tragen, wurde die Kampagne als vielfältiger Baukasten umgesetzt, aus dem sich die teilnehmenden VEKA Partner auf ihre individuelle Anforderungen zugeschnittene Maßnahmen zusammenstellen konnten.



Starke Botschaft: „Das Fenster kann’s!“

Mit dem Motto „Das Fenster kann’s!“ stellt die Kampagne ganz plakativ die Bedeutung des Fensters mit seinen herausragenden Eigenschaften ins Zentrum des Interesses. Alexander Scholle, Leiter Vertrieb Profile Inland bei der VEKA AG, erläutert die Strategie: „Leider ist in der öffentlichen Diskussion über Klimaschutz und steigende Energiekosten sehr viel öfter von der Heizung die Rede als von Fenstern. Das wollten wir ändern!“ Dafür eingesetzt wurden Motive, die mit einem Augenzwinkern die Aufmerksamkeit der Bauherr:innen gewinnen.







Die Werbemotive der erfolgreichen Kampagne verdeutlichen mit einem Augenzwinkern, dass neue Fenster deutlich den Energiebedarf von Heizungsanlagen senken. Bild: VEKA









Der Schwerpunkt der neuen VEKA Kampagne liegt auf Online-Marketing. Denn das Internet ist mit Abstand das wichtigste Informationsmedium geworden – auch bei allen Fragen rund um Bauen und Sanieren. Bild: VEKA/Adobe Stock



Das Konzept ging auf: Bereits jetzt ist die Kampagne gemessen an der Zahl der teilnehmenden Partnerbetriebe und Händler die erfolgreichste von VEKA. Die Mischung aus klassischen Werbemaßnahmen und Online-Marketing kommt sehr gut an, wobei der Schwerpunkt auf dem Online-Bereich liegt. Hier profitieren VEKA Partner durch stärkere Verbreitung der Inhalte davon, dass VEKA mit eigenen Online-Maßnahmen unterstützend wirbt.



Kampagne mit viel Potenzial

Aufgrund des großen Erfolgs wird die Kampagne mit einem neuen Aktionsschwerpunkt im Herbst fortgeführt – der Jahreszeit, in der Immoblienbesitzer:innen erfahrungsgemäß verstärkt über Modernisieren und Sanieren nachdenken. Als zusätzlicher Schwerpunkt soll dann das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus gestellt werden. VEKA Partner, die bisher noch nicht teilnehmen, können jederzeit einsteigen und die Bausteine nutzen, die ihren Anforderungen entsprechen.



VEKA Vertriebsleiter Alexander Scholle: „Von der Kampagne profitieren größere Betriebe genauso wie die kleinen. Denn nur gemeinsam können wir in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld etwas bewegen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir dabei die Vertriebsaktivitäten der VEKA Partner kontinuierlich unterstützen.“ Die Voraussetzungen, Bau- und Sanierungswillige zu einer Fenstersanierung zu motivieren, sind jedenfalls gegeben: Die Klimaziele der Bundesregierung, die Förderung des Fenstertausches als Einzelmaßnahme, der Green Deal der Europäischen Kommission und die darin geforderte Renovierungswelle haben das Thema auf die Agenda gesetzt. Jetzt liegt es an der Fensterbranche, diese Impulse aufzugreifen und in konkrete Aufträge zu verwandeln. Genau das leistet die VEKA Kampagne „Das Fenster kann’s!“ für die teilnehmenden Partnerbetriebe.









Über VEKA:

VEKA hat sich seit der Unternehmensgründung 1969 von einem regionalen Kleinbetrieb zum Weltmarktführer für Kunststoffprofilsysteme für Fenster und Türen entwickelt. Zu der internationalen Unternehmensgruppe gehören heute 40 Standorte inkl. 24 Produktionswerke auf 4 Kontinenten. 7.200 Mitarbeitende erwirtschafteten 2023 weltweit einen Jahresumsatz von 1,9 Mrd. Euro. Allein in Sendenhorst, dem Stammsitz der Unternehmensgruppe, sind 1.600 Mitarbeiter:innen tätig.

Der Erfolg des nach wie vor familiengeführten Unternehmens basiert auf einem kompromisslosen Qualitätsanspruch, der sowohl die Produkte wie auch alle Unternehmensbereiche und Serviceleistungen umfasst. Neben Profilsystemen für Fenster, Türen und Rollläden sowie Plattensystemen aus Kunststoff gehören auch innovative Oberflächenveredelungstechnologien und digitale Lösungen rund um das Fenster zum Portfolio der Gruppe. VEKA verfolgt eine enkelgerechte Unternehmensentwicklung mit einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Handeln.