Soudal auf der Dach+Holz 2022 und Fensterbau Frontale 2022



Soudal zieht ein positives Fazit nach der Teilnahme an der Dach+Holz und der Fensterbau Frontale. Für Europas führenden Dicht- und Klebstoffhersteller erwiesen sich beide Fachmessen im Juli als großer Erfolg.



Nach über zwei Jahren coronabedingter Messe-Auszeit hat sich Soudal bewusst gegen den Absagetrend und für beide Fachmessen entschieden. Das Familienunternehmen lebt seine Überzeugung, dass digitale Formate keinesfalls den persönlichen Kontakt vor Ort ersetzen können. Der Experte für Kleb- und Abdichtungslösungen konnte auf beiden Messen seinen verschiedenen Zielgruppen – von Verarbeitern über Handel bis zur Industrie – eine Vielzahl seiner innovativen Produktsysteme im Fenster- und Dachsegement zeigen.



Ausführliche Gespräche auf Augenhöhe

Wie genau die Besucher-Resonanz sein würde, war im Vorhinein ungewiss. Doch trotz des Messe-Comebacks ausgerechnet im Sommer und damit in der Ferienzeit erlebte Soudal beide Veranstaltungen als dynamisch und positiv. Obwohl die Zahl der Besucher sowohl in Köln als auch in Nürnberg täglich stieg, war diese, wie erwartet, geringer als vor der Pandemie. Doch die Qualität des Austauschs war dafür umso höher. Die einzelnen Gespräche waren deutlich ausführlicher als in den vergangenen Jahren. Messebesucher hatten aufgrund von weniger Ausstellerständen schlicht mehr Zeit für den Austausch.



Harald Lüdtke, Geschäftsführer Soudal Deutschland N.V., zeigt sich zufrieden: „Wir konnten uns natürlich nicht sicher sein, wie gut Besucher die Fensterbau Frontale und die Dach+Holz annehmen würden, und sind daher umso mehr positiv überrascht. Es lief ausgezeichnet, wir konnten sehr viele gute Gespräche auf Augenhöhe führen. Sie waren intensiver als sonst, da wir die ungeteilte Aufmerksamkeit bekamen. Es war die richtige Entscheidung, auf beide Messen zu gehen. Das hat sich mehr als gelohnt.“



Live-Anwendungen waren gefragt

Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgten die für Soudal typischen Live-Vorführungen am Stand, die ergänzend aufgezeichnet und digital auf Kanälen wie LinkedIn, YouTube und Instagram geteilt wurden. Sie boten eine optimale Gelegenheit für lebhaften und fachlichen Austausch. Ein weiterer positiver Effekt neben der Vertiefung bestehender Kontakte war das Knüpfen neuer – auch dies erweist sich als eine Stärke von Präsenzmessen.



Jederzeit wieder

Das Fazit von Soudal ist eindeutig. „Wir werden weiterhin auf die Präsenz bei Messen setzen, weil sie für uns eine wichtige Plattform sind. Sie ermöglichen uns persönliche Begegnungen mit unseren Zielgruppen und konstruktive Dialoge“, resümiert Harald Lüdtke.





Über Soudal

Soudal ist Europas führender unabhängiger Produzent von Polyurethan-Bauschäumen und weltweit drittgrößter Hersteller industrieller Dicht- und Klebstoffe. Auf dem Gebiet aerosol-basierter PU-Schäume ist das Unternehmen Weltmarktführer. In Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und mehr als 70 weiteren Ländern ist Soudal mit eigenen Verkaufsbüros und Logistikzentren vertreten. Das Unternehmen unterhält 24 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Soudal beschäftigt weltweit circa 3.850 Mitarbeiter und bedient als Vollsortimenter die Bereiche Baustoff-Fachhandel für Profiverarbeiter*innen, Do-it-yourself-Fachhandel sowie Industrie & Transport. Standort des deutschen Servicecenters ist Leverkusen.





Mit großer Fachkompetenz auf der Fensterbau Frontale 2022: Business Development Manager Raphael Hilligsmann, Geschäftsführer Harald Lüdtke, Business Development Manager Jörn Voges, Anwendungstechniker Alexander Kirch (v.l.n.r). (Foto: Soudal)







Reger Austausch am Messestand von Soudal: In vielen guten Gesprächen erläuterte Florian Bruhin, Soudal-Gebietsleiter im Profisegment, das breite Produktportfolio des Dicht- und Klebstoffexperten. (Foto: Soudal)







Besucher konnten sich am Messestand von Soudal nicht nur über Live-Vorführungen Einblicke verschaffen, sie bekamen auch die Gelegenheit, verschiedene Produkte direkt selbst auszuprobieren. Hier testet ein Besucher mit der Druckluftpistole das Aufsprühen von Soudatight SP, eine der vier Flüssigmembranen zur Abdichtung von Fenstern. (Foto: Soudal)