Führend auch bei Aus- und Weiterbildung VEKA belegt 2. Platz beim bundesweiten Ausbildungspreis "Ausbildungs-Ass 2022"



Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden hat bei VEKA traditionell einen hohen Stellenwert. Dass das Unternehmen auch bundesweit zu den besten Ausbildungsbetrieben gehört, wurde jetzt in Berlin erneut bestätigt. VEKA belegte bei dem deutschlandweiten Ausbildungspreis "Ausbildungs-Ass 2022" in der Kategorie "Industrie, Handel und Dienstleistungen" den 2. Platz.



Die renommierte Auszeichnung "Ausbildungsass" wird bereits seit 1997 jährlich von den Wirtschaftsjunioren, Deutschlands größtem Netzwerk junger Unternehmer:innen und Führungskräfte, in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern vergeben. Die Verleihung fand wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr zum ersten Mal seit 2019 wieder im Rahmen einer Gala statt. Neben VEKA-Personalvorstand Elke Hartleif und Ausbildungsleiterin Ingrid Westenhorst waren auch die Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup und Henning Rehbaum aus dem Kreis Warendorf unter den Gästen.



"Von der Jury besonders hervorgehoben wurde das Gesamtkonzept unserer Ausbildung", sagt Elke Hartleif. "Für uns als Unternehmen mit einem hohen







Der Preis wurde von VEKA Personalvorstand Elke Hartleif (2.v.l.) und Ausbildungsleiterin Ingrid Westenhorst (2. v. r) in Berlin persönlich entgegengenommen. Zu den Gratulanten gehörten auch die Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup (r.) und Henning Rehbaum (l.) aus dem Kreis Warendorf. Qualitätsanspruch sind gut ausgebildete und engagierte Nachwuchskräfte die beste Investition in die Zukunft." Daher lege VEKA besonderen Wert auf eine attraktive Ausbildung mit umfassenden fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Mehrfach wurde das Unternehmen bereits für sein vorbildliches Ausbildungsengagement ausgezeichnet. "Die jüngste Auszeichnung bestärkt uns darin, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und dieses Angebot stetig auszubauen."

Die Bewerbung für den Preis musste bereits Mitte des Jahres eingereicht werden. "Das Verfahren war fundiert und anspruchsvoll. Alle teilnehmenden Unternehmen, Initiativen und Schulen mussten ihr Ausbildungskonzept vorstellen und zusätzlich ein Video einreichen", erläutert Ingrid Westenhorst. "Umso mehr freuen wir uns, von neutraler Stelle im bundesweiten Vergleich für preiswürdig befunden worden zu sein."



Eine vielfältige und qualitativ hochwertige Ausbildung

Die Aus- und Weiterbildung war VEKA schon immer ein wichtiges Anliegen. Durch den Fachkräftemangel hat aber insbesondere die Ausbildung von Nachwuchskräften noch einmal an Bedeutung gewonnen. Denn hervorragend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Voraussetzung dafür, die hohen Erwartungen der VEKA Partner an Qualität und Service auch in Zukunft zuverlässig erfüllen zu können.



Bei VEKA werden derzeit rund 100 Azubis in einer Vielzahl von Berufen ausgebildet. Neben der fachlichen Wissensvermittlung wird dabei auch das soziale Miteinander stark gefördert. Die jungen Nachwuchskräfte sollen damit auf eine berufliche Laufbahn vorbereitet werden, in der sie mit der technischen Entwicklung Schritt halten und sich ebenso persönlich weiterentwickeln können. Der Preis "Ausbildungs-Ass 2022" und viele weitere Auszeichnungen zeigen, dass VEKA mit diesem Ausbildungskonzept sehr erfolgreich ist und auch bundesweit keinen Vergleich scheuen muss.





Weitere Informationen:

www.veka.de