Bundesarbeitsminister Heil besucht profine in Pirmasens (07/28/2021 09:46:53 AM) Am 27. Juli 2021 begrüßte die profine GmbH den Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (SPD) an ihrem Unternehmensstandort in Pirmasens.



Auf Anregung der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) informierte er sich vor Ort über die Situation in Sachen Fachkräfte und Zukunft der Arbeit in der deutschen Industrie.



„Wir sind sehr stolz darauf, uns Ihnen als Beispiel für ein zukunftsgerichtetes Unternehmen und großen Ausbildungsbetrieb in der Region präsentieren dürfen“, begrüßte CFO Marc Böttger den Gast aus Berlin.



Nach einer Firmenpräsentation suchte der Minister den eingehenden Dialog mit dem Management und der Arbeitnehmervertretung.



Dabei ließ er sich aus erster Hand die Erfahrungen und Erfolge von profine bei der nachhaltigen Fachkräftegewinnung und der Berufsausbildung junger Menschen erläutern. Sein besondere Interesse galt bei dem Gespräch auch Themen wie der Digitalisierung, dem gesellschaftlichen Wandel oder den Energiekosten für die Industrie.



Beim Rundgang durch die Produktionshallen und dem Besuch der Ausbildungswerkstatt machte sich Heil ein Bild von der Infrastruktur des profine Standortes und zeigte sich beeindruckt.



„Sie haben wirklich einen guten Arbeitgeber als Ausbildungsbetrieb gewählt“, verabschiedete sich Minister Heil augenzwinkernd von den Auszubildenden und unterstrich seine Anerkennung für die vorbildlichen Aus- und Weiterbildungsprogramme von profine.





Über profine:

Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, KÖMMERLING und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter.





Hubertus Heil suchte den Dialog mit dem Management und der Arbeitnehmervertretung. Im Hintergrund Marc Böttger (CFO profine, links) und Stefan Schäfer (CPMO profine).







Auf Anregung der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (2. von rechts) informierte sich Arbeitsminister Heil bei profine über die Situation beim Thema Fachkräfte und Zukunft der Arbeit in der deutschen Industrie.





Von links nach rechts: Marc Böttger (CFO profine), Stefan Schäfer (CPMO profine), Arbeitsminister Hubertus Heil, Heiko Metzger (IGBCE), MdB Angelika Glöckner, Markus Lang (Betriebsratsvorsitzender profine).



Beim Rundgang durch die Produktionshallen machte sich Hubertus Heil ein Bild von der Infrastruktur des profine Standortes.



Fotos: profine GmbH