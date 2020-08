Der einfache Einstieg in die Smart-Home-Welt Mit dem Start2Smart-Kit "Gurtwickler" von RADEMACHER Rollläden automatisieren und über smarten Komfort freuen (08/18/2020 07:00:00 AM) Mit dem Start2Smart-Kit "Gurtwickler" von RADEMACHER Rollläden automatisieren und über smarten Komfort freuen



Mit dem neuen Start2Smart-Kit "Gurtwickler" von RADEMACHER ist der Einstieg in die Smart-Home-Welt so einfach wie nie! Das Set umfasst einen Funk-Gurtwickler und die neue smarte Bridge und ist jederzeit um viele weitere spannende Smart-Home-Komponenten erweiterbar. Dank der Bridge lässt sich der Rollladen komfortabel per Smartphone App oder, noch komfortabler, per Sprachassistent bedienen. "Das Start2Smart-Kit ‚Gurtwickler‘ macht es ganz einfach, mit einem Fingertipp oder Zuruf von überall aus die Rollläden in der Wohnung steuern und das ohne sich über eine Smart-Home-Komplettlösung den Kopf zu zerbrechen", so Benjamin Hitpass, Produktmanager Smart Home bei RADEMACHER.



Home Office im Sommer? Kein Problem mit smartem Sonnenschutz

Gerade in Frühling und Sommer kann die Sonneneinstrahlung in Wohnungen ganz schön kräftig sein und vor allem nach Süden liegende Wohnräume heizen sich stark auf. Besonders für alle, die im Home Office arbeiten, können die Sonnenstrahlen schnell lästig werden, wenn sie bei der Bildschirmarbeit blenden. "Die







einfachste Lösung ist ein guter Sicht- und Sonnenschutz, der optimal mit Rollläden, Raffstoren oder Jalousien gelingt", erklärt der Smart-Home-Experte. "Im Gegensatz zu Vorhängen schirmen sie Sonne zuverlässig ab und lassen sich zudem gezielt herunterfahren, sodass sie starke Sonneneinstrahlung verhindern, während gleichzeitig noch genügend Tageslicht den Raum erhellt." Besonders zur Mittagszeit ist es ratsam, in den Wohnräumen die Rollläden herunterlassen. Die Räume bleiben dann im Schatten und damit angenehm kühl. Die Rollos jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Räumen selbst hoch- und runterzuziehen ist nicht nur schnell vergessen, sondern auch lästig und kräftezehrend. Hier spielt das Start2Smart-Kit "Gurtwickler" von RADEMACHER seine Trümpfe aus: Mit der kostenlosen, intuitiven App für Android und iOS lassen sich die Rollläden dank elektrischen Gurtwicklern ganz einfach mit dem Smartphone steuern. Egal ob zuhause oder von unterwegs aus. Auch wer tagsüber auf der Arbeit ist, kann sich also darauf verlassen, dass dank dem Start2Smart-Kit die Sonne die Räume nicht übermäßig aufheizt. Und das Beste: Das Set ist ideal für Smart-Home-Einsteiger und im Handumdrehen eingerichtet.



3,2,1 – Fertig! Smarter Sonnenschutz ganz einfach installiert

Der im Start2Smart-Kit enthaltene Gurtwickler RolloTron Basis DuoFern von RADEMACHER lässt sich mit wenigen Handgriffen gegen einen vorhandenen manuellen Gurtwickler austauschen. Dabei passt der RolloTron in jeden gängigen Gurtkasten. Sobald der Funk-Gurtwickler über den Netzstecker an die Stromversorgung angeschlossen ist, öffnet und schließt er den Rollladen mit nur einem Tastendruck. Richtig smart wird es, wenn die im Set enthaltene Bridge ins Spiel kommt: Die Bridge wird mit einem LAN-Kabel mit dem Router verbunden und stellt dann als Zentrale die Verbindung zu dem Funk-Gurtwickler her. Die Konfiguration der Rollläden erfolgt über die intuitive Bedienoberfläche der Smartphone-App. Mit einem Fingertipp werden die virtuellen Rollläden in der App in die gewünschte Position geschoben – und sofort fährt der Sonnenschutz in exakt diese Einstellung. Das Ganze funktioniert auch auf Zuruf, denn in Kombination mit Amazon Alexa oder Google Assistant können die Rollläden per Sprachbefehl gesteuert werden: "Alexa, fahre die Rollläden im Schlafzimmer auf 50 Prozent!" Über Amazon Alexa lassen sich zusätzlich Routinen per Zeiteinstellung oder mit dem Sonnenauf- und –untergang festlegen. So kann man beispielsweise einstellen, dass die Rollos im Schlafzimmer immer zum Sonnenaufgang automatisch geöffnet, zur Mittagszeit halb geschlossen und bei Sonnenuntergang komplett geschlossen werden. Die Verbindung mit bereits installierten smarten Komponenten kann im Handumdrehen über die Sprachsteuerung hergestellt werden. Eine einheitliche Bedienung und Automation der RADEMACHER Sicht- und Sonnenschutzlösungen gemeinsam mit anderen Alexa- oder Google Assistant-fähigen Geräten wird dadurch ermöglicht.



Sonnenschutz für Möbel und Pflanzen – selbst im Urlaub

Einen angenehmen Nebeneffekt haben automatisierte Rollläden neben der optimalen Raumtemperatur auch noch: Dadurch, dass der Sonnenschutz automatisch zu festen Zeiten herunterfährt, werden auch empfindliche Holzmöbel, ein schöner Holzfußboden oder Zimmerpflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt. Ganz besonders wertvoll ist das bei längerer Abwesenheit, zum Beispiel durch einen Urlaub. "Statuskontrolle während des Urlaubs ist ein weiterer Vorteil der smarten Bridge-Nutzung", so Benjamin Hitpass. "Wer sein Start2Smart-Kit ‚Gurtwickler‘ beispielsweise um DuoFern Fenster-/Türkontakte erweitert, kann jederzeit auch von unterwegs aus überprüfen, ob zuhause alle Fenster geschlossen sind."



