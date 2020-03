Stellenangebot Position:

Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Region:

Norddeutschland Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir sind ein expandierender, familiengeführter Fensterhersteller mit Tradition, bei dem QUALITÄT noch groß geschrieben wird. Seit Jahren zählen wir in unserer Branche zu den führenden Unternehmen. Unsere Produkte vertreiben wir ausschließlich an den Fachhandel.

Für den Großraum Norddeutschland, speziell für die 2er Postleitzahlen, suchen wir eine überzeugende Persönlichkeit, die unsere Marktposition weiter ausbaut als



Außendienstmitarbeiter/in



Anforderungen:

Sie besitzen Erfahrung im Außendienst, idealerweise in der Fensterbranche

zeichnen sich durch hohe Leistungsbereitschaft und den nötigen „Biss“ aus

verfügen über eine abgeschlossene technische und/oder kaufmännische Ausbildung

haben Spaß am Umgang mit Technik und Menschen

Wir bieten: eine verantwortungsvolle Position im Vertrieb

leistungsorientierte Vergütung mit Grundgehalt

neutralen Firmen-Pkw, auch zur privaten Nutzung

Zukunftsperspektiven und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben: Akquisition neuer Kunden

Aktive Betreuung unseres Kundenkreises

Vertrieb unseres Komplett-Programms

Umsetzung unserer Vertriebsziele

Konnten wir Sie für diese Herausforderung begeistern?

Dann freuen wir uns Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per Mail an info@deka-bielefeld.de





Unternehmensprofil: Kontaktadresse: DeKa Kunststoffenster GmbH Heidsieker Heide 28 33739 Bielefeld Telefon: e-Mail: info@deka-bielefeld.de Internet: www.deka-fenster.de