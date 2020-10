Stellenbeschreibung:

Du kannst Dich für neue Technologien begeistern?

Du bist auch der Meinung: „Fenster können mehr!“?

In neue digitale Themen kannst Du dich schnell einarbeiten? Dann könntest Du genau unsere Kandidatin oder unser Kandidat sein um einen von zwei Außendienstposten (Nord- & Süddeutschland) zu besetzen um unsere neue DIGITAL SERVICES Linie zu vertreten.



Deine Aufgabe besteht primär darin, gemeinsam mit unserem Außendienstteam unser neues Produkt „CLOUDWINDOW“ zu präsentieren und aktiv zu vermarkten.



Natürlich wirst Du hier bei uns intensiv in die Thematik eingearbeitet, lernst alle Features unseres Produktes kennen und kannst somit beim Fachhandel mit Kompetenz punkten und ein innovatives Produkt vorstellen.

Hierfür stellen wir Dir ein Firmenfahrzeug, welches Du auch privat nutzen kannst.

30 Urlaubstage sowie ein leistungsorientiertes Gehalt erwarten Dich in einem mittelständigen Unternehmen mit sehr gutem Betriebsklima und flachen Hierarchien.



Es sind zwei Positionen – je eine für Nord- und Süddeutschland zu besetzen.



Dein Profil:

- Führerschein

- Idealerweise Erfahrung in der Fenster- oder Baubranche

- Erfahrung im Außendienst B2B | B2C

- Kenntnisse App Stores, Mobile Computing, VPN, Social Networks, MS OFFICE

- Gutes technisches Verständnis

- Affinität zu innovativen Produkten im digitalen Bereich



Deine Aufgaben:

- Primäre Vermarktung und Verkauf unseres Produkts: CLOUDWINDOW

- Unterstützung des Außendienst-Teams B2B

- Kontaktaufnahme/Akquise zum Fachhandel



Weitere Informationen über CLOUDWINDOW erfährst Du auf: www.cloudwindow.de



Für Rückfragen stehen wir Dir gerne unter 06571 91580 zur Verfügung

Deine Bewerbung sendest Du bitte an jobs@helmut-meeth.com