14 000 m2 SageGlass für Forschungs- und Entwicklungsdistrikt IQHQ in San Diego (12/07/2021 10:11:36 AM) Zwei Innovatoren der Branche haben sich für ein bahnbrechendes Immobilienprojekt in San Diego zusammengeschlossen. Das größte städtische Gewerbegebiet an der kalifornischen Küste wird mit intelligentem Glas ausgestattet.



Im kalifornischen San Diego realisiert der auf Gebäude der Biowissenschaften spezialisierte Immobilienentwickler IQHQ aktuell eine der größten intelligenten Glasfassaden der Welt. Der Forschungs- und Entwicklungsdistrikt (RaDD), ein 17 Hektar grosses Life-Science-Projekt direkt am Hafen, wird mit 14 000 Quadratmeter des elektrochromen Glases SageGlass Harmony® und einem intelligenten Steuerungssystem ausgestattet.



Dynamisches Glas ist in der Lage, im Laufe des Tages seine Tönung automatisch an die Sonneneinstrahlung anzupassen. So bietet das Glas einen Blendschutz und reguliert die Temperatur im Gebäudeinneren. Gleichzeitig kann weiterhin natürliches Licht in den Raum eintreten. Es lässt sich sowohl Energie einsparen als auch eine angenehme Büroatmosphäre schaffen. Zudem ermöglicht das intelligente Glas den Mitarbeitern im RaDD einen ungehinderten Blick auf die Bucht von San Diego.



“Das Team von IQHQ hat eine unglaubliche Vision für den Forschungs- und Entwicklungsdistrikt”, sagte Ryan Park, SageGlass Vice President of Sales and Marketing. “Wir sind stolz, Teil dieser innovativen Entwicklung zu sein. Der Gebäudekomplex direkt am Meer soll die besten Talente der Biowissenschaften anziehen. Mit dem intelligenten Glas SageGlass Harmony® entstehen komfortable, energieeffiziente und ansprechende Gebäude.”



SageGlass Harmony®, das erste elektrochrome Glas, das stufenlose Tönungsübergänge möglich macht. ©SageGlass





Darstellung des Forschungs- und Entwicklungsdistrikts (RaDD), San Diego, Kalifornien

© IQHQ/MOTIV SageGlass Harmony sorgt für eine nahtlose Verbindung zur Aussenwelt, während es im Gebäudeinneren eine neutrale Farbwiedergabe gewährleistet. Besonders die Aussicht auf den Himmel wird durch den Farbverlauf im Glas auf raffinierte Weise verbessert. Die branchenexklusive Aussenveredelung Bright Silver sorgt zudem für eine lebendige und einheitliche Glasfläche, die die aussergewöhnliche Küstenlandschaft perfekt ergänzt.



“Der RaDD ist ein transformatives Projekt, das die Zukunft des Life-Science-Marktes in San Diego vorantreiben wird”, sagte Marin Gertler, IQHQ Vice President of Development. “Wir haben jeden Aspekt des RaDD sorgfältig durchdacht, um ein aussergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns, mit SageGlass zusammenzuarbeiten. So schaffen wir Räume, in denen Menschen bei ihrer Arbeit Bestleistungen erbringen können.”



Der RaDD wurde vom international renommierten Designbüro Gensler entworfen. Realisiert wird der Gebäudekomplex von Turner, einem weltweit agierenden Baudienstleister.





Über SageGlass



SageGlass ist der weltweit führende Anbieter von elektrochromem Glas und schafft mit seinen Produkten eine ganz neue Gebäudeatmosphäre. Dank der intelligenten Technologie tönt sich das dynamische Glas automatisch, um den Tageslichteintrag zu optimieren und die Temperatur zu regulieren, während es gleichzeitig eine ungehinderte Sicht nach draussen bietet.



Mit SageGlass geniessen die Gebäudenutzer bequem die biophilen Auswirkungen der natürlichen Umgebung, einschliesslich Stressreduktion, erhöhter Kreativität und mehr Wohlbefinden. Architekten entscheiden sich für SageGlass, um Herausforderungen, die durch die Sonneneinstrahlung entstehen, elegant und ohne Abstriche bei der Ästhetik zu lösen. SageGlass hilft Gebäudeeigentümern dabei, Energie zu sparen und Nachhaltigkeits- sowie Komfortzertifizierungen zu erlangen. Das Steuerungssystem SageGlass Symphony® kann in intelligente, vernetzte Gebäudesysteme integriert werden.



SageGlass verfügt über mehr als 1300 Patente – Tendenz steigend. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft von Saint-Gobain kann SageGlass auf mehr als 350 Jahre Erfahrung in der Gebäudetechnik zurückgreifen, über die nur das weltweit führende Unternehmen im Bereich nachhaltiger Umgebungen verfügt.





Über Saint-Gobain

Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Materialien und Produktlösungen, die für den Bau, den Mobilitätssektor, das Gesundheitswesen und weitere Industrieanwendungen geeignet sind. Die stetig weiterentwickelten Produkte sorgen überall in unserem Alltag für Komfort, Leistung und Sicherheit. Gleichzeitig erfüllen sie die Anforderungen des nachhaltigen Bauens, des effizienten Umgangs mit Ressourcen und des Klimawandels.

Geleitet wird diese Strategie des verantwortungsvollen Wachstums bei Saint-Gobain vom Motto «Making the World a Better Home», das unser Ziel widerspiegelt, jeden Tag zu handeln, um die Welt zu einem schöneren und nachhaltigeren Ort zum Leben zu machen.



Über IQHQ

IQHQ gibt dem Fortschritt ein Zuhause und ermöglicht es der Life-Science-Gemeinschaft, zu gedeihen und erfolgreich zu sein, indem es ein Umfeld schafft und entwickelt, das Innovationen inspiriert und Fortschritt und Wachstum fördert. IQHQ konzentriert sich schwerpunktmässig auf den Erwerb, die Erschliessung und den Betrieb von Life-Science-Immobilien in den Innovationszentren San Francisco, San Diego und Boston in den Vereinigten Staaten sowie im Goldenen Dreieck im Vereinigten Königreich. IQHQ verfügt über Niederlassungen in San Diego und Boston. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf http://www.iqhqreit.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.





Weitere Informationen:



SageGlass

Bernstrasse 43

CH-3175 Flamatt

www.sageglass.com