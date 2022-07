ift-Montagepraxis: Hanno baut Know-how aus (07/19/2022 10:21:18 AM) Hanno setzt auf Fachwissen



Kein Fortschritt ohne Fortbildung – der Dicht- und Dämmspezialist Hanno investiert stetig in den Wissenszuwachs der Mitarbeiter. Zuletzt absolvierte Anwendungstechniker Stefan Gieseking erfolgreich den ift-Lehrgang „Fachkraft für Fenstermontage“. So stellt das Unternehmen die hohe Qualität der Hanno-Schulungen und Unterweisungen auf Baustellen sicher.



Um Handel und Verarbeiter optimal mit den Produkten und ihrer Verarbeitung vertraut zu machen, bietet Hanno regelmäßig Schulungen und Unterweisungen an – auch direkt auf der Baustelle. Durch Fort- und Weiterbildungen stellt der Dicht- und Dämmspezialist sicher, dass sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand befinden. Aktuelles und professionelles Fachwissen aus der Abdichtungsbranche findet so direkt den Weg ins Unternehmen und Kunden profitieren von der Expertise des Herstellers.







Stefan Gieseking, Anwendungstechniker bei Hanno, absolvierte jetzt einen Lehrgang zur ift-Montagefachkraft für Fenster und Außentüren.

Bild: Hanno Werk GmbH & Co. KG Stefan Gieseking, Anwendungstechniker bei Hanno, absolvierte jetzt erfolgreich den Lehrgang zur „ift-Montagefachkraft für Fenster und Außentüren“. Die Inhalte reichten von der fachgerechten Montage von Fenster und Türen über die verschiedenen Konstruktionsarten bis zur Detailplanung und Umsetzung der Montage. „Auch wenn Montage und Abdichtung zur täglichen Arbeit gehören, lernt man immer wieder Neues dazu. Ich freue mich sehr über das praktische und theoretische Wissen, das ich durch die Teilnahme an der Fortbildungsreihe dazugewonnen habe“, erklärt Gieseking.



