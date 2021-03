Corona und neue Herausforderungen (03/16/2021 03:42:12 PM) Im täglichen Leben und in der Arbeitswelt – überall setzt Covid-19 seit vergangenem Jahr neue Vorzeichen. RAICO Geschäftsführer Manfred Hebel betont: „Wir sind stolz, aber auch dankbar, dass wir unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter*innen bislang sehr gut durch die Pandemie führen konnten. Dazu haben alle Mitarbeiter*innen mit Zusammenhalt, Vertrauen, Engagement und optimaler Kommunikation beigetragen.“



Gerade in solchen Zeiten wird klar, was RAICO als Unternehmen ausmacht: die Dynamik unserer Organisation, die Qualität unserer Produkte, und natürlich die Stärke unserer Mitarbeiter*innen. Dadurch können wir überall ungeahnte Herausforderungen meistern. Beispielhaft hierfür ist ein außergewöhnliches Projekt der RAICO Pacific mit Sitz in Australien. Auf dem durch Corona isolierten Atoll Kiritimati, rund 7.000 km von Australien entfernt mitten im Pazifischen Ozean, gelang es, ein Bauobjekt mit einer rund 11 Meter hohen THERM+ A-V Glasfassade zu realisieren – nur mit einem ungeschulten, aber einfallsreichen Bauteam des Kunden vor Ort.



Die Einfachheit unseres RAICO-Systems, gepaart mit unserer bis ins kleinste Detail durchdachten Verarbeitung und täglicher RAICO Fernunterstützung per Video- und Telefonkonferenz machten alles möglich. Manfred Hebel sieht darin die RAICO Unternehmensstrategie bestätigt: „Wir kombinieren technisch und qualitativ hochwertige Produkte, die zuverlässig und leicht handhabbar sind, mit unserem hervorragenden Service. So schaffen wir für uns und unsere Kunden auch in bewegten Zeiten Sicherheit und Stabilität.“





Objekt mit THERM+ A-V Glasfassade auf dem Atoll Kiritimati im Pazifischen Ozean, Fotos: Andreas Luzzi (RAICO Pacific) & Inatio Tanentoa