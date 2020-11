Stellenangebot Position:

Technischer Außendienst (w/m/d) Region:

Bundesweit Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams in verschiedenen Regionen Deutschlands suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:



Technischer Außendienst (w/m/d)



Zu Ihrem Kundenkreis gehören vorwiegend Hersteller von Holz-Alu-Fenstern, Kunststoff-, Holzfenstern und -türen sowie Fenstermontagebetriebe.



Ihre Aufgaben:

Ihre Aufgaben umfassen den Vertrieb und Verkauf von technisch erklärungsbedürftigen Produkten im Bereich Fensterproduktion und Montage, insbesondere: Die Akquisition von Neukunden und Projekten

Beratung von Verarbeitern und Planern zum Thema Montage von Fenstern und Türen

Betreuung der Kunden - technisch und kaufmännisch

Schulungen von Monteuren

Pflege und Ausbau der Kontakte zu Planern und Bauämtern

Eigenständige Beratung und Betreuung von Architekten in der Planungsphase

Umsetzung unserer Vertriebs- und Marketingstrategie

Unterstützung der Außendienstmitarbeiter vor Ort

Ihr Profil: Abgeschlossene handwerkliche Ausbildung, idealerweise im Bereich Fenster, Holz oder Kunststoff

Außendiensterfahrung im Bereich der Fensterfertigung/-montage

Vertriebsorientiertes Handeln mit entsprechenden Verkaufserfolgen in den o.g. Bereichen

Sie sind ein Teamplayer und verfügen über Kommunikations- und Akquisitionsstärke

Reisebereitschaft (ca. drei Übernachtungen in der Woche je nach Standort)

Führerschein erforderlich

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Zuverlässigkeit

Gute MS Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt

Wir bieten: Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Familienunternehmen

Ausstattung für das Homeoffice

Einarbeitung und Schulung durch unsere erfahrenen Kollegen

Einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe zum möglichen Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Unternehmensprofil: ISO-Chemie entwickelt, produziert und vertreibt seit über 40 Jahren innovative Gebäudeabdichtungslösungen und technische Schaumstoffe. Wir sind mit eigenen Vertriebsbüros und Logistikzentren in mehreren europäischen Ländern auf den internationalen Märkten vertreten. Mehr über uns erfahren Sie unter www.iso-chemie.de.





Kontaktadresse: ISO-Chemie GmbH Herr Wolfgang Lukat Röntgenstr. 12 73431 Aalen Telefon: e-Mail: w.lukat@iso-chemie.de Internet: www.iso-chemie.de