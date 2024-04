Oliver Wulf neu im Hanno-Vertriebsteam (04/04/2024 02:39:23 PM) Der Hanno-Vertrieb hat Verstärkung



Oliver Wulf ist der neue Gebietsleiter Südwest. Beruflich ist Wulf bereits länger in der Baubranche unterwegs: Unter anderem hat er beim Umbau des Reichstagsgebäudes als Leichtmetallbauer an den Unterkonstruktionen für die Plenarsaal-Tribünen mitgewirkt. Nach einer Umschulung zum Bauzeichner und über Umwege ist er im Vertrieb gelandet. Zuletzt war er für einen Fensterhersteller tätig und unterstützt jetzt Hannos Partner im Südwesten bei der Umsetzung ihrer Projekte. Wulf ist zufrieden mit seinem Start bei Hanno: „Super! So ein freundliches und offenes Arbeitsklima habe ich so noch nicht erlebt.“















Oliver Wulf ist Hannos neuer Gebietsleiter im Südwesten.

Bild: Hanno Werk GmbH & Co. KG Quelle: pr neu - gedacht CK UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG