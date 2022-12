Aufsatzkonstruktion Schüco AOC mit Dachfenster Schüco AW RO 50 (12/07/2022 03:17:17 PM) Nachhaltig funktional



Die neue Aufsatzkonstruktion Schüco AOC (Add-On-Construction) kombiniert Aluminium mit einer Holz- oder Stahlunterkonstruktion für eine unverwechselbare Optik. Das cradle to cradle zertifizierte System erreicht dank optimierter Wärme- und Schalldämmwerte Passivhaus-Niveau und vereint so energieeffizientes Bauen mit rationeller Fertigung und Montage. Gleichzeitig überzeugt die Aufsatzkonstruktion mit hoher Tragkraft und schmalen Ansichtsbreiten. Die Varianten der Schüco AOC.TI (Timber) punkten zudem durch die nachwachsende Ressource Holz in der Unterkonstruktion. Ergänzt wird die Fassadenkonstruktion durch das neue Dachfenster Schüco AW RO 50 (Aluminium Window Roof) für verschiedene Lichtdachkonstruktionen. Schüco AW RO 50 ermöglicht große Flügelgrößen und -gewichte sowie hohe Energieeffizienz bei einfacher Fertigung.



Ob Wohn- oder Objektgebäude - mit der Aufsatzkonstruktion AOC und dem Dachfenster AW RO 50 lässt sich Funktionalität mit modernem Design kombinieren. Die Aufsatzkonstruktion von Schüco ermöglicht eine hohe Tragkraft bei gleichzeitig schmalen Ansichtsbreiten. Vielfältige Blendrahmen-Varianten decken Unterkonstruktionen in 50, 60 und 75 mm Ansichtsbreiten vollständig ab und erzeugen ein harmonisches Erscheinungsbild für Vertikalfassaden und Lichtdächer. Dank der durchlaufenden Dichtung kann Schüco AOC zudem Fassadenflächen und Lichtdächer mit bis zu 25 m überspannen. Verglaste Dächer mit einer Neigung bis 2° und das Dachfenster Schüco AW RO 50 komplettieren eine größtmögliche Offenheit und Transparenz.

Ökonomisch und effizient Dank einer einheitlichen Dichtung für Pfosten und Riegel reduzieren sich Planungs-, Logistik und Einkaufsaufwand. Das minimiert Fehlerquellen und spart zugleich Zeit und Kosten. Die innovative GI-Technology (Gasket Injection) garantiert den kontrollierten und sauberen Einsatz des Dichtmittels für eine optimale und wiederholgenaue Abdichtung. Ein spezielles Aufsatzprofil mit Positionierungshilfe sowie das Isolatorsystem mit integrierter Schraubenführung sorgen zudem für Montagesicherheit.



Die modulare Plattform der RICON® EA-Verbinder für Holzunterkonstruktionen vereinfacht die Verarbeitung und ermöglicht in Kombination mit einem abgestuften Glasträgerprogramm die Aufnahme von hohen Glasgewichten von bis zu 1.100 kg. Für Stahlunterkonstruktionen bilden Bolzensetztechnologien und Selbstbohrschrauben eine sichere und effiziente Alternative zum herkömmlichen Verschweißen bei maximalen Glasgewichten von 1.500 kg.



Dachfenster Schüco AW RO 50

Schüco AW RO 50 realisiert große Flügelgrößen und -gewichte ohne auf eine Effizienz in puncto Energie und Verarbeitung zu verzichten. So überzeugt das cradle to cradle zertifizierte System mit einer Vielzahl an technischen Bestwerten wie großen Flügeldimensionen bis 4,5 Quadratmetern, Flügelgewichte bis 250 kg und einem geringen Wärmedurchgangskoeffizienten von 1,2 W/(m²K). Gleichzeitig besticht das Fenstersystem durch seine hohe Flexibilität und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten: Verschiedene

Blendrahmen- und Glasleistenvarianten bieten Gestaltungsspielraum und ermöglichen den flexiblen Einsatz in verschiedenen Lichtdachkonstruktionen - ob Schüco FWS 50/60 als Lichtdachkonstruktion, die Schüco AOC Aufsatzkonstruktion oder das Wintergartensystem Schüco CMC 50.



Prozesssicher und montagefreundlich

Verbesserte Eckverbinderkonturen ermöglichen eine qualitative und einfache Verarbeitung des Schüco Dachfensters. Zudem hilft der bewährte SimplySmart Verriegelungsbeschlags bei der Montage von Flügelgrößen über 2,73 Quadratmetern. Dabei sind die zwei Blendrahmen-Varianten für alle Arten von Unterkonstruktionen einsetzbar (Schüco FWS 50/60, Schüco AOC und Schüco CMC 50). Die Montage der Glasleisten kann als Einzelstabmontage oder in der Rahmenfertigung erfolgen. Dabei wird auf eine verdeckt liegende Glasleistenverschraubung mittels einfachem Clips-Profil gesetzt. Besonders einfach wird die Verarbeitung und Montage durch die hohe Gleichteileverwendung mit Komponenten aus der Schüco AWS Plattform, Schüco AWS 57 RO und dem bewährten Schüco SimplySmart Verriegelungsbeschlag.



Weitere Informationen stehen unter www.schueco.de/aoc zur Verfügung.











Die Kombination aus Aluminium und Holz oder mit filigranen Tragwerken aus Stahl ermöglicht gestalterische Lösungen in unverwechselbarer Optik.





Das cradle to cradle zertifizierte System Schüco AOC erreicht dank optimierter Wärme- und Schalldämmwerte Passivhaus-Niveau. Die Schüco AOC.TI (Add-On-Construction, Timber) punktet zudem durch die nachwachsende Ressource Holz in der Unterkonstruktion.





Leistungsfähig dank hoher Lastaufnahme: Schüco AOC bietet ein skalierbares Glasträgerprogramm