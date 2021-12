Verlässliche Partnerschaft (11/25/2021 12:13:50 PM) Profilsystemhäuser, der Beschlaghandel sowie die Zulieferer für den Metall-, Fenster- und Fassadenbau konfrontieren die Verarbeiter zunehmend mit steigenden Preisen und längeren Lieferzeiten. In diesen Zeiten erweist sich FOPPE + FOPPE in Bezug auf Preisstabilität und Lieferfähigkeit als verlässlicher Partner





Über 100 Jahre Erfahrung im Metallbau und von Haus auf breit aufgestellt, beweist sich FOPPE+FOPPE auch in produktionstechnisch und wirtschaftlich härteren Zeiten als absoluter Krisenmanager. Hierbei konzentrieren sich FOPPE Direkt Versand und FOPPE Metallbaumodule auf die beiden wichtigsten Bereiche: Systemverbinder und -zubehör sowie Bearbeitung von Profilen und Fertigung von Metallbaumodulen (Türen, Fenster, Fassaden, Brandschutztüren und –fenster).



Oft fehlt es nur an Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den System-T oder -Eckverbindern und anderem Zubehör des Systemherstellers, und schon steht eine Produktion still. Hier bietet FOPPE Direkt Versand wirtschaftliche Alternativen passend zu Schüco-, Heroal- und Kawneer-Systemen, die einen Produktionsstop mangels Zubehörteile ausschließen. Als Verbinderspezialist entwickelte FOPPE Direkt Versand unzählige systemübergreifende sowie Sonderverbinderlösungen, die alternativ verwendet werden können. Sie orientieren sich an Kundenwünschen und bringen somit eine hohe Effizienz in die Fertigung.



Ist der gewohnte Systemhersteller nicht vollumfänglich lieferfähig, führt eine Anfrage für Aluminiumfenster, -türen, -fassaden und –Brandschutzelementen bei FOPPE Metallbaumodule häufig zum Erfolg. Langjährige Partnerschaften zu allen namenhaften Systemhäusern und ein großer Lagerbestand ermöglichen häufig den Zugriff auf „nicht lieferbare Profile“. Ist das gewünschte Profil dennoch nicht verfügbar, findet sich in der Regel eine nahezu identische Lösung mit Alternativprofilen. FOPPE Metallbaumodule GmbH kann auf Grund industrieller Bearbeitungsmethoden systemunabhängig Profilsysteme problemlos be- und verarbeiten und somit auch zuverlässig liefern. Zudem gestaltet die Bearbeitung über ein vollautomatisches Bearbeitungszentrum solche Alternativen sehr wirtschaftlich. Normalerweise anfallende zusätzliche Kosten durch neue Werkzeuge sowie Maschinenumrüstung sind hier kein Thema. Kaum ein Profil, das über das Bearbeitungszentrum nicht kostengünstig und dennoch hochpräzise bearbeitet werden kann.



Langjährige Partnerschaften mit den Systemhäusern, ein hohes Knowhow sowie ein gutes Lagersortiment machen FOPPE in Verbindung mit der industriellen Fertigung zu einem zuverlässigen Partner für jeden metallverarbeitenden Betrieb – auch in produktionstechnisch und wirtschaftlich harten Zeiten.





Weitere Informationen

FOPPE + FOPPE GbR

Foppenkamp 18

49838 Lengerich (Ems)

Germany

www.foppe.de





Über ein reichhaltiges Sortiment an systemübergreifenden Verbindern und Sonderverbindern bietet Foppe Direkt Versand den Verarbeitern auch bei Lieferengpässen der Systemhäuser fast immer eine Lösung.



Das vollautomatische Bearbeitungszentrum ermöglicht eine schnelle, präzise und extrem wirtschaftliche Bearbeitung von Systemprofilen unterschiedlichster Systemhäuser.





Industrielle Fertigung sichert eine hohe Qualität und schnelle Lieferfähigkeit.





FOPPE Kunden profitieren vom Zugriff auf die Lagerbestände verschiedenster Systemhäuser und deren enormer Produktvielfalt.





Falls gewünscht werden die Bauelemente komplett vorgefertigt und firmenneutral direkt auf die Baustelle geliefert.



Abbildungen: ©FOPPE