Modernes Design für den heroal Showroom (05/09/2022 07:59:17 AM) Eröffnung der neu gestalteten Ausstellungsfläche am Firmenstandort Verl



Das Aluminium-Systemhaus heroal hat seinen Showroom am Firmenstandort Verl umfassend erneuert und erweitert. Auf rund 440 m² Fläche ist dort in Themenbereiche untergliedert das komplette Leistungsspektrum von heroal zu sehen. Die offizielle Eröffnungsfeier fand am 3./4. Mai statt. Auch heroal Fachpartnern steht der Showroom ab sofort für Beratungsgespräche mit Investoren, Architekten und Endkunden zur Verfügung.



„Mit dem Relaunch unseres Showrooms haben wir eine Kommunikationsplattform geschaffen, die es uns erlaubt, unser heroal System- und Serviceportfolio sowie Innovationen aus verschiedenen Themenbereichen live und in noch größerem Umfang zu präsentieren. Zudem bieten wir auch unseren Fachpartnern die Möglichkeit, den Showroom mit seinem erweiterten Angebot für Gespräche mit Kunden und Interessenten zu nutzen“, erläutert Dr. Max Schöne, Geschäftsführer der Firma heroal. Neben der Präsentation des heroal Leistungsangebots im Rahmen von Kundenbesuchen spielt der Showroom auch eine zentrale Rolle in der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erfüllt somit eine wichtige Doppelfunktion.



Das Interesse der heroal Fachpartner am neuen Showroom ist groß. Im Rahmen der Eröffnungsfeier nutzten zahlreiche Teilnehmer die Gelegenheit, um sich ein persönliches Bild von den neuen Möglichkeiten der erweiterten Ausstellungsfläche zu verschaffen. Auch das Rahmenprogramm mit Infoständen, Vorträgen zu Produktneuheiten und Services sowie Führungen in den heroal Produktionsstandorten wurde rege in Anspruch genommen.



Strukturierter Aufbau mit umfassendem Informationsangebot

Für den Relaunch des Showrooms wurde die bisherige Ausstellungsfläche am Firmenstandort in Verl neu gestaltet und auf insgesamt ca. 440 m² erweitert. Bereits das Foyer der Hauptverwaltung empfängt die Besucher nun mit einem ersten Einblick in die heroal Produktwelt.







Im Rahmen einer offiziellen Feier eröffneten die heroal Geschäftsführer Dr. Max Schöne und Jürgen Peitz (v. r.) den neu gestalteten Showroom am Firmenstandort Verl. © heroal







Von Wohn- und Objektbau bis hin zu Designvielfalt und Nachhaltigkeit zeigt der neue Showroom auf rund 440 m² Ausstellungsfläche das Produkt- und Serviceportfolio von heroal. © heroal Hierzu wurden die Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden in unterschiedliche Themenbereiche geordnet. Die klare Strukturierung und dezente Farbgestaltung der Räumlichkeiten rückt die Produktwelt von heroal optisch in den Fokus. Dabei gewährleisten die digitale Beschilderung und Ansteuerung der Exponate eine zügige Orientierung und Information. Zusätzlich unterstützt wird dies durch interaktive Präsentationsbildschirme mit einem umfassenden Bild- und Videoangebot und weiterführenden Informationen.



Übersichtlich in neun Bereiche gegliedert, adressiert der Showroom die Kernthemen des Produkt- und Serviceportfolios von heroal. Einen Kompaktüberblick über das Unternehmen vermittelt der Empfangsbereich „Living Spaces“. Systemlösungen für höchste Anforderungen an Funktion und Design stehen anschließend im Fokus des Bereichs „Commercial“, in dem Lösungen für den Objektbau anhand von Objekttür-, Fassaden-, Sonnenschutz- und Brandschutzsystemen gezeigt werden. Dort zählen das Fassadensystem heroal C 50 mit verschiedenen Ergänzungssystemen und das neue Brandschutztürsystem heroal FireXtech D 93 FP zu den Highlights. Mit Fokus auf den privaten Wohnbau zeigt der Bereich „Residential“ das Lösungsspektrum von heroal für ein komfortables, sicheres und individuelles Zuhause. Besondere Schwerpunkte des Komplettprogramms für den Wohnbau sind im Showroom die Haustür-, Hebe-Schiebetür-, Sicherheitsrollladen- und Rolltorsysteme von heroal. Im Zugangsbereich zur heroal Academy können Partner außerdem das Terrassendachsystem heroal OR und seine Ergänzungssysteme – das Ganzglas-Schiebewandsystem heroal S 20 C sowie die Senkrecht- und Horizontalmarkisen heroal VS Z OR und heroal HS – live erleben.



Thematische Vielfalt bis zum innovativen Virtual Reality-Tool

Die Themenbereiche „Design“, „Comfort“, „Sustainability“ und „Details“ vertiefen den Einblick in die Produktwelt von heroal. Der Bereich „Design“ gibt den Besuchern des Showrooms einen Einblick in die unbegrenzte Design- und Farbvielfalt von heroal. Lösungen für mehr Raumkomfort und gesunde Lebensräume präsentiert der Bereich „Comfort“ u. a. anhand der Hebe-Schiebetür heroal S 77 SL mit Ganzglasecke, neuer Sonnenschutz-Ecklösung und dem motorischen Antrieb heroal SF Drive, barrierefrei ausgeführt mit dem Drainagesystem heroal DS. Darüber hinaus sind im Bereich „Sustainability“ wärmedämmende Ausführungen der heroal Fenstersysteme, Muster sämtlicher Dämmvarianten sowie Optionen für den Wärmeschutz mit Rollläden und Sonnenschutz zu sehen. Erstmals zeigt heroal im neuen Showroom zudem das besonders einfach und effizient zu montierende, klemmbare Sonnenschutzsystem heroal VS Z EM, eine Neuheit im Produktportfolio. Die Cradle to Cradle Certified®-Produktzertifizierung unterstreicht zudem den Nachhaltigkeitsaspekt des ausgestellten Produktsortiments.



Auch digitale Angebote von heroal sind im Showroom vertreten. Hier können sich Fachpartner über innovative Lösungen für sämtliche Phasen eines Projekts informieren, so z. B. Möglichkeiten zur digitalen Planung, Produktkonfiguration, Bestellung und Produktion. Ein innovatives Highlight in diesem Bereich ist ein Virtual Reality-Tool zur Visualisierung der heroal Systeme.



Einfache Terminvereinbarung und Reservierung für heroal Fachpartner

heroal Fachpartner, die den neuen Showroom besichtigen oder für eigene Veranstaltungen und Gespräche mit Architekten, Investoren und Endkunden nutzen möchten, können über ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertriebsaußendienst einen Termin vereinbaren. Die Reservierung des Showrooms für eigene Veranstaltungen wird darüber hinaus schon bald über die Online-Arbeitsumgebung für heroal Fachpartner, den heroal Communicator, möglich sein.





Weitere Informationen:

