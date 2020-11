Kneer-Südfenster investiert in Standort Schnelldorf (11/24/2020 04:14:50 PM) Moderne Versandhalle sorgt für effiziente Logistik



Mit der Errichtung einer neuen Versandhalle im Werk im fränkischen Schnelldorf hat Kneer-Südfenster die Logistik und den Kundenservice weiter optimiert. Um der steigenden Nachfrage nach Fenstern, Hebe-Schiebe-Türen und Haustüren gerecht zu werden, hat das mittelständische Familienunternehmen in die neue Versandhalle rund drei Millionen Euro investiert. Die gesamten Außenanlagen wurden erneuert und ein großer Mitarbeiterparkplatz angelegt. Das Werk erhielt außerdem eine neue Zufahrtstraße, die für eine perfekte Verkehrsanbindung sorgt.



Mit dem Neubau der Versandhalle und dem Ausbau des Logistikbereichs können Kunden noch schneller mit den in Schnelldorf produzierten Bauelementen beliefert werden. Die rund 2.200 m² große Halle erhielt 12 Verladerampen, die einen reibungslosen Versand garantieren. Sie beherbergt auch die Büros der Logistik-Abteilung. „Die neue Halle ist deutlich größer als die bisherige Versandhalle und bis ins Detail auf ihre Funktion zugeschnitten. Sie ermöglicht einen modernen Versand im größeren Maßstab und die neue Zufahrtsstraße sorgt für zusätzliche Entlastung“, betont Prokurist Thomas Reinhard, zuständig für Produkt- und Qualitätsmanagement sowie Entwicklung bei Kneer-Südfenster.



Das mittelständische Unternehmen Kneer-Südfenster, das in drei Werken mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt und jährlich 330.000 Fenster und 7.000 Haustüren fertigt, legt großen Wert darauf, sowohl die Produkte als auch die Firmenorganisation ständig weiterzuentwickeln. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage bislang ungebrochen hoch und die Produktion bei der Kneer-Südfenster-Gruppe ohne Unterbrechung voll ausgelastet. Das Unternehmen kann aktuell sogar ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr vorweisen. Die Investition in die neue Versandhalle soll weitere Flexibilität und Zeitvorteile bringen und damit Wettbewerbsvorteile sichern. Denn vom Süd-Fensterwerk in Schnelldorf, das auf Holzfenster und Holz-Haustüren, Holzdenkmalfenster, Pfosten-Riegel-Fassaden sowie Fenster und Haustüren aus Kunststoff und Aluminium-Kunststoff spezialisiert ist, werden Kunden in ganz Deutschland täglich per firmeneigener Logistikflotte beliefert. Ins europäische Ausland läuft der Transport über Speditionen. www.kneer-suedfenster.de











Fotos: Kneer-Südfenster