Anwis auf der Fachmesse R+T (12/07/2023 12:45:21 PM) Nachhaltiger und designschöner Sonnenschutz für das wohnliche Ambiente von morgen



Anwis präsentiert 2024 auf der R+T in Stuttgart seinen Kunden aus der D-A-CH-Region zahlreiche Neuheiten aus seinem Sortiment des innenliegenden Sonnenschutzes. Passend zum Messe-Motto „Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. TogetheR+T.” stellt der polnische Marktführer in Halle 4 auf dem Stand C11 auch neue Sonnenschutz-Produkte mit nachhaltigen Stoffen vor.



Anwis bietet bereits maßgeschneiderte Vorhänge und Raffrollos aus Recycling-Materialien. Nun beinhalten die Kollektionen für Rollos, Plissees und Wabenplissees auch ECO-Stoffe in verschiedenen Dessins. Sie bestehen aus Garn, das aus re- bzw. upgecycelten PET-Flaschen, Papier und Baumwolle gewonnen wurde. Hiermit können Abfallstoffe nicht nur sinnvoll weiterverwertet, sondern im Vergleich zu Polyesterstoffen bei der Herstellung gleichzeitig rund 59% Energie reduziert werden.



Breites und topmodernes Sortiment für Eigenheime und Objekte

Sowohl in privaten Eigenheimen als auch in halböffentlich und gewerblich genutzten Objekten kommen die hochwertigen und langlebigen Produkte zum Einsatz, gerade weil sie sich durch eine einfache Montage und zuverlässige Nutzung auszeichnen. Bei der Auswahl und individuellen Abstimmung der jeweiligen Produktlösungen unterstützt Anwis seine Kunden aus Fachhandel und Objekteinrichtung bundesweit.



Ein Schwerpunkt des Anwis Auftritts auf der R+T liegt auf der Vielfalt moderner Sonnenschutzlösungen für die unterschiedlichsten Einrichtungsstile. Unter anderem werden Jalousien-Modelle aus Aluminium, Holz und Bambus gezeigt, die mit neu designten Schienen und kindersicheren Twin-Pull-System ausgestattet sind. Dem Trend im Wohnungsbau hin zu großformatige Glasflächen folgend erweitert Anwis sein Sortiment um Rollos und Horizontal-Jalousien für Größen bis zu 20 qm.



Neu im Produktportfolio ist Perfect Click, ein maßgefertigter, bereits fertig konfektionierter Montagerahmen für Plissees und Alu-Jalousien. Dieser eignet sich insbesondere für den Einsatz in Mietobjekten, da dieser über ein Magnetband beschädigungsfrei montiert wird und daher auch das Reinigen der Fenster erleichtert.



Anwis Systeme halten Einzug ins Smart Home: Horizontaljalousien mit Rohrmotoren der Motionblinds-Serie machen das Zuhause nicht nur wohnlicher, sondern auch deutlich komfortabler. Dank des Smart-Home-Standards Matter, der eine herstellerübergreifende Basis für vernetzte Geräte im Haushalt schafft, ist die einfache Vernetzung des innenliegenden Sonnenschutzes mit verschiedenen Smart-Home-Systemen und Geräten möglich.

Anwis auf der R+T 2024: Halle 4, Stand C11

















Neue ECO Stoffe – wie hier für Plissees – bereichern das Anwis Sortiment. Sie bestehen aus Garn, das aus re- bzw. upgecycelten PET-Flaschen, Papier und Baumwolle gewonnen wurde.





Ideal für den Einsatz in Mietobjekten: Neu im Produktportfolio ist Perfect Click, ein maßgefertigter, bereits fertig konfektionierter Montagerahmen für Plissees und Alu-Jalousien.





Verschiedenste Jalousien-Modelle aus Aluminium, Holz und Bambus mit neu designten Schienen und kindersicheren Twin-Pull-System zeigt Anwis erstmals auf der R+T.







Plissees in Sonderformen sind ebenfalls mit ECO Stoffen erhältlich.







Im Vergleich zur Produktion von Polyesterstoffen sparen die neuen ECO Stoffe von Anwis in der Herstellung viel Energie ein. Neben Plissees und Wabenplissees bietet Anwis auch Rollos mit den wiederverwerteten Materialien an.