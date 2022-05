Beck+Heun mit neuer Technischer Leitung (05/11/2022 01:29:56 PM) Matthias Weber sichert Produktentwicklung und -qualität



Seit dem 1. Oktober 2021 hat Matthias Weber die Position der Technischen Leitung bei der Beck+Heun GmbH inne. In seiner Verantwortung liegen neben der Neu- und Weiterentwicklung des Produktsortiments, die standortübergreifenden Führung und Weiter- entwicklung der Bereiche Forschung und Entwicklung, Konstruktion sowie Produkt- und Qualitätsmanagement. Matthias Weber berichtet direkt an die Geschäftsführung.



Als Maschinenbau-Ingenieur mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik verfügt Matthias Weber über langjährige Entwicklungserfahrung in Führungspositionen. Zuletzt war er bei einem namhaften Unternehmen aus der Beschlags-, Lüftungs- und Gebäudetechnik als technischer Leiter (CTO) tätig.



Für Bernhard und Philipp Beck ist die Neubesetzung ein weiterer Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit verbunden mit der Stärkung der Innovationskraft, für die Beck+Heun bekannt ist. „Wir wollen gemeinsam mit Matthias Weber nicht nur unser bestehendes Produktportfolio weiterentwickeln, sondern auch dafür sorgen, dass unser am Markt geschätzter hohen Qualitätsstandards auch weiterhin eingehalten werden“, so Bernhard Beck. Mit der standortübergreifenden Schlüsselstellung sollen Produktions-Knowhow und Innovationskraft stärker gebündelt werden.



Insbesondere das innovative Fenster-Komplettsystem WINDOWMENT® steht für Matthias Weber im Fokus. Hier sind in nächster Zeit einige interessante Weiterentwicklungen zu erwarten. Bereits im Jahr 2021 wurde das zeitsparende Komplettsystem mit zwei Architekturpreisen ausgezeichnet.



„Darüber hinaus erhoffen wir uns eine engere Verzahnung zwischen Produktmanagement, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb, um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können“, ergänzt Philipp Beck. Einmal mehr macht Beck+Heun deutlich, dass man durch gezielte Investitionen marktgerechte Produkte entwickeln will, die hervorragend funktionieren und für einen erlebbaren Mehrwert beim Kunden und Auftraggeber sorgen.









Seit Oktober 2021 verantwortet Matthias Weber die Technische Leitung bei Beck+Heun.

Foto: Beck+Heun Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de