Wissensvorsprung durch die GEALAN ACADEMY (12/16/2022 07:23:49 AM) Der Seminarplan 2023 ist da



GEALAN hatte seine Partner und Kunden gefragt, welches Wissen sie für ihre Geschäfte wirklich benötigen – herausgekommen ist der neue Seminarplan 2023 der GEALAN ACADEMY: 16 verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten in Präsenz an insgesamt 33 Terminen sowie zusätzlich ein breites Spektrum an Online-Seminaren sind nun für das anstehende Jahr vorbereitet und in der aktuellen Übersicht erläutert. Die Präsenz- und Online-Seminare sind für verschiedenste Vorkenntnisse aufbereitet, das Fachwissen wird praxisnah vermittelt von den Experten der GEALAN ACADEMY und Fachleuten aus Partner-Unternehmen.



Die harte Währung in turbulenten Zeiten heißt Wissen. Fachwissen aufzubauen, im Unternehmen zu halten und auszuweiten, ist wichtig und wird noch an Bedeutung gewinnen. Know-how ist der Faktor, der bestimmt, ob sich Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen im Markt differenzieren, ob sie es schaffen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken oder ihre Marktposition erfolgreich auszubauen.



Die GEALAN ACADEMY unterstützt seine Partner aus der Fenster-Branche wie gewohnt dabei. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hatte ermittelt, welche Wissensinhalte wirklich benötigt werden – und GEALAN hat das Programm seiner Weiterbildungen für 2023 darauf zugeschnitten. Ganz neu sind zum Beispiel die Seminare zu den Systemen GEALAN-KONTUR® und GEALAN-LINEAR®, zur Smart Home-Plattform TEXINO sowie zum











Fotos: GEALAN barrierefreien Bauen mit GEALAN-COMFORT®. Neu ist auch die Weiterbildung zur TÜV-zertifizierten Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, die im September 2023 in Theorie und Praxis angeboten wird. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Profiseminars sind Handwerker für definierte elektrotechnische Aufgaben in Ihrem Berufsfeld gerüstet und gesetzlich qualifiziert, diese selbstständig durchzuführen.



Namhafte Branchenpartner an Bord

Als kompetente Unterstützung bindet GEALAN in seinen Seminaren auch 2023 wieder namhafte Branchenpartner ein, beispielsweise aus den Bereichen Befestigung, Abdichtung, Beschlag oder Smart Home – und bündelt so das Fachwissen rund ums Fenster für die Seminar-Teilnehmer.

Die GEALAN ACADEMY bietet zusammen mit ihren Kooperationspartnern auch im kommenden Jahr ein umfangreiches Seminar-Programm, das Fensterhersteller und Fensterhändler gleichermaßen Möglichkeiten zur Weiterbildung bietet.



Vielfältige Möglichkeiten: Präsenz oder Online, für jeden Wissensstand

Die erfahrenen Referenten vermitteln Basis-, Praxis- und Profiwissen klar und markant, sodass es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern echten Nutzen bringt – je nach Vorwissen. Sowohl in Präsenzveranstaltungen als auch online. Denn GEALAN hat seine digitalen Seminarangebote ausgeweitet: Die sehr guten Erfahrungen mit Online-Seminaren und Livestreams haben dabei bestärkt, sie zu einem festen Bestandteil der GEALAN ACADEMY zu machen und damit das Präsenz-Programm sinnvoll zu ergänzen. Ein Vorteil der Online-Schulungen ist die Flexibilität: Ohne Aufwand nehmen Interessenten von Ihrem Arbeitsplatz aus teil, auch kurzfristig.



Bei Präsenzveranstaltungen ist GEALAN mit zwei zusätzlichen Tagungsorten in Neu-Ulm und Berlin noch flexibler geworden. Egal, ob in den Räumen des Kunststoffsystemgebers selbst, bei interessierten Unternehmen vor Ort oder an verkehrsgünstig gelegenen Partnerstandorten in ganz Deutschland: Die GEALAN ACADEMY bringt echten Mehrwert an Wissen mit. Mit Inhalten, die relevant sind, vermittelt von kompetenten Dozenten, die die Sprache der Seminar-Teilnehmenden sprechen. Fenstermontage, Abdichtung, Lüftung, digitale Planung, Smart Home – die GEALAN ACADEMY bereitet alle Inhalte verständlich und praxisnah auf.



Wie kann GEALAN Sie und Ihr Geschäft unterstützen? Einen Überblick über die aktuellen Themen und Referenten finden Sie in unserem neuen Seminarplan 2023.



Der Seminarplaner 2023 der GEALAN ACADEMY: https://www.gealan.de/getmedia/a0032cf0-c976-4a0b-9284-75687d4ee25b/Seminarplan.pdf



Bei den GEALAN-Seminaren melden Sie sich hier an: https://www.gealan.de/de/fensterhersteller/academy-seminare/#seminaranmeldung



Der GEALAN Profi-Tipp: Praxistag rund um die Hebe-Schiebe-Tür bei VENTANA

Am 2. Februar 2023 wird es ganz exklusiv für GEALAN-Kunden - beim ganztägigen Workshop rund um die Hebe-Schiebe-Tür bei VENTANA Deutschland.

Warum ausgerechnet ein Praxistag rund um Hebe-Schiebe-Türen? Mit maximalem Lichteinfall und maximalem Blick nach draußen sind Hebe-Schiebe-Türen ein fester Bestandteil transparenten Bauens und ein wachsendes Marktsegment. In diesem eintägigen Workshop erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles, was Sie rund um das Thema Hebe-Schiebe-Tür wissen müssen, vom Aufmaß über Montagedetails bis hin zur Abdichtung. Außerdem lernen sie verschiedene Lösungen für Sicherheit, Komfort und Bodenanschluss direkt vor Ort kennen. Ganz wichtig, um später viel Zeit und Ärgernis zu ersparen: Die Referenten gehen beim Workshop speziell auf Fehlerquellen in jeder einzelnen Montagephase ein.



Egal, ob das Thema Hebe-Schiebe-Türen neu ist oder jemand bereits Know-how mitbringt: Der eintägige Workshop vermittelt den Wissensstand, den Profis für Ihre Kunden brauchen.



Weitere Infos und Anmeldung: https://www.gealan.de/de/workshop-hebe-schiebe-tuer/