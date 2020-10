Stellenangebot Position:

Vertriebsmitarbeiter (B2B) im Innen- und Außendienst - Home Office - PLZ Gebiet 4 und 5 | und für das PLZ Gebiet 80 bis 99 Region:

Nordrhein-Westfalen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Kernaufgaben:



- Anfragen/Angebote kalkulieren

- Angebotsnachverfolgung

- Bestandskundenmanagement

- Neukundenakquise

- Kundenentwicklung

- Markt- und Produktanalyse

- Führen von Preisverhandlungen

- Beratung von technisch erklärungsbedürftigen Bauelementen

- Berichtswesen über CRM/ERP

- Reporting an die VL/GF Unternehmensprofil:



Die Panther Glas Deutschland GmbH vertreibt hochwertige und optisch ansprechende Glasprodukte an Gewerbekunden im deutschsprachigen Raum. Unsere Panther Glas Produkte überzeugen durch ein hohes Maß an Produktqualität und die exakte und saubere Verarbeitung.



Wir bieten:



- ein junges dynamisches Team

- kurze Entscheidungswege und eine flache Hierarchie

- freie Entfaltungsmöglichkeiten im Vertriebsgebiet

- Firmenfahrzeug (auch zur Eigennutzung), Laptop, Tablet, Mobiltelefon

- gute leistungsorientierte Entlohnung (Provisions- und Prämienmodell)

- eine fundierte Einarbeitung und eine stetige Weiterbildung Kontaktadresse: Panther Glas Deutschland GmbH Frau Saskia Busche Brinkeweg 9-11 33758 Schloß Holte Telefon: 05207 9575725 e-Mail: saskia.busche@kreyer.de Internet: www.panther-glas.de