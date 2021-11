Stellenangebot Position:

Gebietsverkaufsleiter*in Region:

Hessen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ihre Aufgaben:



Sie betreuen unsere Bestandskunden in technischen als auch kaufmänni-

schen Belangen.

Sie bauen unsere Marktanteile in Ihrem Verkaufsgebiet kontinuierlich aus

und sind zuständig für die Neukundenakquise.

Für die Entwicklung und Umsetzung der Vertriebsziele sind Sie in Ihrer

Verkaufsregion eigenverantwortlich zuständig. Hierfür stehen Ihnen ne-

ben einer umfangreichen Produktpalette in den Bereichen Aluminium und

Kunststoff und einem erfahrenen Innendienstteam u.a. auch viele Marke-

tingmaßnahmen zur Verfügung.



Ihre Qualifikationen:



Sie weisen eine abgeschlossene Berufsausbildung auf und besitzen, neben

mehrjähriger branchenspezifischer Außendiensterfahrung, ein fundiertes

technisches Wissen.

Sie überzeugen Ihre Kunden durch positive Kommunikation und arbeiten

ergebnis- sowie serviceorientiert.

Hohes Engagement, Flexibilität und Reisebereitschaft setzen wir ebenso

voraus wie einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwen-

dungen. Unternehmensprofil: WINDOR ist ein mittelständischer, leistungsfähiger Hersteller von

Fenstern und Haustüren in Kunststoff / Aluminium und verfügt

über 20 Jahre Kompetenz im Fensterbau. Wir suchen zum nächst-

möglichen Zeitpunkt für ein umsatzstarkes Bestandsgebiet eine(n) Gebietsverkaufsleiter*in in Hessen.



Wir bieten:



Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit

einem motivierten Team.

Eine verantwortungsvolle Anstellung mit einem sehr attraktiven Ge-

samteinkommen sowie einem umfangreichen WINDOR-Versorgungswerk

mit vielen Vorteilen und Sicherheiten.

Permanente Schulungen und Weiterbildungen.

Eine umfassende sowie moderne IT-Ausstattung inklusive Firmenwagen

zur privaten Nutzung. Kontaktadresse: Windor Fensterwerk GmbH Frau Doreen Heinemann Nordhäuser Straße 74 a 99752 Bleicherode Telefon: e-Mail: d.heinemann@windor-fensterwerk.de