STABILUM Befestigungskonzepte von Beck+Heun (08/03/2020 07:00:00 AM) Keine Last mit der Last



Im Zuge der energetischen Bauweise wird es immer schwieriger Einbauteile wie Fenster dauerhaft sicher und lastabtragend zu befestigen. Zum einen werden die Fenster selbst aufgrund des Einsatzes von Dreifach-Isolierglas mit Gewichten von bis zu 40 kg pro Quadratmeter immer schwerer. Zum anderen weisen einige Baustoffe für monolithische Außenwände eine sehr porige Struktur auf.



Zusätzliche Lasten

Gerade große Fensteranlagen sind erheblichen Lasten ausgesetzt. Teilweise bringen die enormen Spannweiten die Fensterkonstruktion selbst sowie die integrierte Statik an ihre Grenzen. Herkömmliche Rollladen-und Raffstorekästen ermöglichen aufgrund ihrer Bauweise keine Blendrahmenbefestigung im oberen Bereich. Deshalb müssen alle einwirkenden Lasten über die seitlichen Befestigungen abgeleitet werden. Vielfach können Fenster-oder Wandsysteme diese zusätzlichen Lasten nicht mehr übernehmen.



STABILUM Befestigungskonzepte

Ohne den richtigen Kasten mit entsprechendem eigenen Befestigungskonzept ist eine Befestigung des Fensters nach oben nicht möglich. In der Folge ist der statische Nachweis des Fensters erheblich erschwert, da dieses die Statik alleine aufbringen muss. Beck+Heun bietet mit den STABILUM-Befestigungskonzepten ein breites Spektrum an adäquaten Lösungen für den Einsatz in Einbau-und Aufsatzkästen.



Breites Sortiment

Zum angebotenen Befestigungsprogramm gehören einfache Winkel und Stabilisatoren zur Fixierung und Aussteifung des Fensters – ganz ohne statischen Nachweis. Darüber hinaus umfasst das Sortiment hochstabile Statikkonsolen, die auch für den statischen Nachweis der Fensterbefestigung herangezogen werden können. Sie sind technisch geprüft und tragen nachweislich sowohl Lasten aus Wind – Druck und Sog – als auch Stoßlasten z.B. aus Absturzsicherungen sicher ab. In einer besonderen Ausführungsform ermöglicht STABILUM sogar die schwimmende Befestigung und Justierung von Hebe-Schiebeanlagen. Dadurch wird kein Druck von sich senkenden Decken oder Stürzen auf die Anlagen übertragen, und es kann langfristig der saubere Lauf der Anlage sichergestellt werden.





Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de









Beck+Heun bietet mit den STABILUM-Befestigungskonzepten ein breites Spektrum an adäquaten Lösungen für den Einsatz in Einbau-und Aufsatzkästen.









Als geprüfte Premiumlösung wird STABILUM SK (NB) fest mit dem Baukörper verbunden und leitet über die im Kasten integrierte Konsole sowohl Wind-als auch Stoßlasten in das Mauerwerk ab. Fotos: Beck+Heun

n