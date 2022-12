Ein spannendes Jahr mit neuen Erfahrungen (12/13/2022 01:41:58 PM) Ventana fertigt erste große Aluminium Aufträge



Seit drei Jahren ist der neue Werkstoff aus der Produktvielfalt des Sonderfenster-Spezialisten nicht mehr wegzudenken. Produkte wie die Aluminium Hebe-Schiebe-Türen und Faltanlagen bilden die perfekte Ergänzung zum Sonderfensterbau aus Kunststoff. Nun wurden auch die ersten großen Aufträge im Bereich der Aluminium Sonderfenster gefertigt.



„Für einen Kunden in den Niederlanden, durften wir unter anderem ein renoviertes Kloster mit 40 Rundbogen-Fenstern ausstatten und diese komplett bei uns fertigen. Um einen solchen Auftrag prozesssicher abzuwickeln, befinden wir uns trotz unserer langjährigen Erfahrungen im Bereich Kunststoff in einem stetigen Lernprozess und sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden.“, so geschäftsführender Gesellschafter Stefan Schwanekamp.

Weitere Anfragen aus der Branche und die Idee, wie auch im Bereich Kunststoff Komplettanbieter im Bereich Sonderbau zu sein, untermauerten am Ende die Entscheidung, die Produktpalette der Sonderelemente aus Aluminium zu erweitern und in eine erste Biegemaschine zu investieren.



Von Stichbogen- über Kreisfenster bis hin zu komplizierten Korbbogenfenstern oder auch Schwingfenstern, können jegliche Formen der Sonderfenster passgenau gefertigt werden. Je nach Kundenwunsch, bietet Ventana auch im Bereich Aluminium viele verschiedene Produkttiefen an, vom unbeschichteten Bogenteil bis hin zum fertig angeschlagenen und beschichteten Fenster. Um es auch hier den Kunden so einfach wie möglich zu machen, wird es laut Sonderfenster-Spezialist Ventana in Kürze eine transparente Preisliste für die Sonderfenster aus Aluminium geben. Nicht zu unterschätzen ist diesem Bereich auch die bereits vorhandene, flächendeckende Logistik von der auch die Kunden im Produktbereich Aluminium profitieren.



Für den Produktbereich Aluminium, kann Ventana auf die Erfahrungen der mehr als 25 Jahre in den Bereichen Sonderfenster, Hebe-Schiebe-Türen und Faltanlagen aus Kunststoff zurückgreifen und bleibt auch im Segment Aluminium der Unternehmensphilosophie treu. Der Sonderfenster-Spezialist positioniert sich als verlängerte Werkbank für den Metallbauer und beliefert weder Endkunden noch Händler.





Rückblick 2022

Doch trotz all dem Positiven, musste Ventana – wie alle anderen Marktteilnehmer in diesem Jahr – einige Hindernisse überwinden. Besonders die zugespitzte Lage am Rohstoffmarkt brachte einige Herausforderungen mit sich. Lange, unzuverlässige Lieferzeiten kombiniert mit hohen Preissteigerungen stehen der immer noch sehr guten Auftragslage gegenüber. „Unser wichtigster Anspruch ist es, die Bedürfnisse der Kunden in höchstmöglichem Maße zu erfüllen, was bei den sehr langen Lieferzeiten zum Teil sehr schwierig war. Die große Herausforderung besteht somit nach wie vor darin, die Produktivität in der Produktion hoch zu halten, wodurch das Arbeitsvolumen im Bereich der Planung und Steuerung immens gestiegen ist.“, so geschäftsführender Gesellschafter Stefan Schwanekamp.



Ein Highlight für den Sonderfenster-Spezialisten war in jedem Fall die nachgeholte Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens. Am letzten Tag des Jubiläumsjahrs kamen im Mai alle Mitarbeiter mit ihren Partnern zusammen und haben das turbulente, aber vor allem auch erfolgreiche Jahr gemeinsam gefeiert





Nach dem Biegevorgang stehen die ersten Rundbögen für das Kloster in den Niederlanden bereit für die Weiterverarbeitung.







Auch weitere Aufträge wurden bereits als Sonderfenster mit Beschlag gefertigt.







Fertigung der Aluminium Sonderfenster.







Hauptsitz des Sonderfenster-Spezialisten im münsterländischen Vreden.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die Zeichen auch weiterhin auf Entwicklung und Wachstum stehen. So gab es in diesem Jahr mit Unterschrift des Bauantrages, den Startschuss zur Standorterweiterung. Gleichzeitig wollen Geschäftsführer Stefan Schwanekamp und Judith Pennekamp, in den bereits bestehenden Räumlichkeiten im nächsten Jahr die Kapazitäten erhöhen um auch vor Fertigstellung des neuen Gebäudes Wachstum zu ermöglichen.





Über Ventana Deutschland

Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und -türen aus Kunststoff und Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebogene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schrägfenster, Hebe-Schiebe-Türen, Faltanlagen und Haustüren. Damit ist Ventana europaweit der einzige Vollsortimenter des Fenstersonderbaus.

Das inhabergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im angrenzenden Ausland und weltweit. Rund 270 Mitarbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche von über 10.000 Quadratmetern die Profile und Beschläge aller führenden Systemgeber.

Dem Kunden im In- und Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Konzepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und den USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und Frankreich, ist die Ventana Gruppe der weltweit führende Zulieferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.





Weitere Informationen:

Ventana Deutschland GmbH & CO. KG

Internet: www.ventana-deutschland.com