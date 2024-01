Neuer CFO für Roto Frank Fenster- und Türtechnologie (01/15/2024 03:33:52 PM) Roto-Gruppe sichert Nachfolge für Michael Stangier



20 Jahre lang war Michael Stangier (62) als CFO und Mitglied der Geschäftsführung für die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (FTT) tätig. Im Laufe des 2. Quartals übergibt er nun die Verantwortung an Christian Seller (53).



Fließender Übergang

„Es ist wichtig, dass so zentrale Funktionen wie die des CFO in den Divisionen der Roto-Gruppe von erfahrenen Fachleuten besetzt werden“, erklärt Dr. Eckhard Keill (70), Alleinvorstand der Roto Frank Holding AG. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir gemeinsam Christian Seller als neuen CFO der Roto FTT gewinnen konnten.“ Zuverlässig der beste Partner seiner Kunden könne schließlich nur ein Unternehmen sein, in dem auch Fragen nach einer optimalen Nachfolge für ausscheidende Führungskräfte frühzeitig und erfolgreich beantwortet werden.



Christian Seller gilt als hoch qualifizierter Manager. Er war in gleicher Funktion bereits für Industrieunternehmen, auch der Baubranche, tätig.



Stangier verabschiedet

„Die Roto-Gruppe verdankt nicht zuletzt der Arbeit von Michael Stangier ihre wirtschaftliche Stabilität und wichtige Impulse für eine nachhaltige Expansion“, betonte Dr. Keill im Rahmen einer offiziellen Verabschiedung des scheidenden CFO. Stangier steht der Roto-Gruppe zukünftig für beratende Tätigkeiten zur Verfügung.





Weitere Informationen:

Roto Frank Holding AG

Wilhelm-Frank-Platz 1

www.roto-frank.com





Foto: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH





Foto: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH