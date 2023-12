VFF-Express-Webinare auch 2024 (12/06/2023 01:46:28 PM) Technische, normative und jetzt auch rechtliche Themen



Mit insgesamt 31 Express-Webinaren, davon drei Angeboten zum Baurecht, setzt der Verband Fenster + Fassade (VFF) sein Angebot zur schnellen und unkomplizierten Vermittlung und Vertiefung von Fachwissen auch 2024 fort. In 30- bis 60-minütigen Online-Veranstaltungen erläutert der ausgewiesene Branchenexperte Christian Anders wichtige technische und normative Themen rund um Fenster, Türen und Fassaden. Referent der neu hinzugekommenen baurechtlichen Webinare ist Rechtsanwalt Jörg Teller von der Kanzlei SMNG in Frankfurt am Main. Die praxisnahen, fundierten und aktuellen Fachinformationen sind unerlässlich für alle, die sich mit der Planung und Ausführung von Fenstern, Haustüren und Fassaden beschäftigen.



Am Dienstag, den 16. Januar 2024, und am Donnerstag, den 18. Januar 2024, finden jeweils ab 9.00 Uhr die beiden ersten von Christian Anders durchgeführten Express-Webinare des neuen Jahres statt. Thema der beiden Webinare mit einer Dauer von jeweils ca. 45 Minuten sind die "VOB-Grundlagen zur Planung und Ausführung", Teil A und Teil B. Die Kosten pro Webinar betragen 49,- Euro für VFF-Mitglieder und 89,- Euro für Nichtmitglieder, jeweils zuzüglich MwSt. Die für die gebuchten Webinare benötigten VFF-Merkblätter sind als digitales Handout im Preis enthalten. Die weiteren Seminare des Jahres 2024 behandeln ein breites Spektrum aktueller Themen wie die „Anwendung für „Mehrscheiben Isolierglas geprüfte Typenstatiken nach DIN 18008“, „Toleranzen im Fenster- und Fassadenbau“, „Elektrische- und elektronische Bauteile im Fenster- und Fassadenbau“ und vieles mehr, darunter auch der „RAL-Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung“, der im Frühjahr 2024 in einer aktualisierten Neuausgabe erscheint.



„Die Express-Webinare haben sich im letzten Jahr auf Anhieb bewährt und ergänzen nun dauerhaft unser Fortbildungsangebot“, betont VFF-Geschäftsführer Frank Lange. „Wir freuen uns, jetzt neben Christian Anders als weiteren erfahrenen Dozenten Jörg Teller für die baurechtlichen Themen gewonnen zu haben. Unser Jahresprogramm steht fest – so können Sie sich schon früh für die Webinare Ihrer Wahl anmelden und Ihre Fachkompetenz erhöhen!“







Christian Anders führt kompetent und erfahren durch die neue Webinar-Reihe des VFF. (Foto: VFF)





Jörg Teller ist zuständig für die drei Angebote zu baurechtlichen Fragen. (Foto: SMNG)



Christian Anders ist als technischer Leiter nationaler und internationaler Fassadenbauprojekte sowie durch seine Dozententätigkeit für Industrieunternehmen, Hochschulen, Fachorganisationen bekannt. Weiterhin ist er seit Jahren Obmann des Technischen Ausschusses im VFF und Mitglied des VFF-Präsidiums. Rechtsanwalt Jörg Teller, langjähriger Referent und Dozent im Arbeitsschwerpunkt „VOB und Recht“ des VFF, leitet die drei baurechtlichen Webinare „VOB Update: ´Aktuelle Baurecht-Urteile aus der Praxis`“, die im März, Juni und Oktober 2024 stattfinden.





Weitere Informationen:

Verband Fenster + Fassade (VFF)

Walter-Kolb-Str. 1-7

60594 Frankfurt am Main

www.window.de