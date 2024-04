Besucherandrang in der "Roto City" (04/09/2024 12:17:36 PM) Beste Stimmung bei Roto



Innovativ und kommunikativ präsentierte sich die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH zur "Fensterbau Frontale" in der Halle 1 des Nürnberger Messegeländes. Ein gewohnt intensiver Besucherandrang habe in der rund 1.200 qm großen "Roto City" geherrscht, bilanzierte die Roto-Messeleitung die vier Messetage. "Unsere Gäste wurden von Vertriebsteams aus allen Roto-Märkten weltweit begrüßt und in ihrer jeweiligen Landessprache an den Exponaten beraten."



Erfolgreiches Messe-Konzept

Gezeigt wurde hochleistungsfähige Beschlagtechnologie für Fenster und Türen in unterschiedlichen Raumsituationen und Gebäudetypen – eine besonders erfolgreiche Inszenierung "mit großartigen Begegnungen und professionellem Austausch", so das zufriedene Fazit des Unternehmens. Großzügige Kommunikationsinseln in und zwischen den Gebäuden der "Roto City" unterstützten den atmosphärischen Charakter moderner Wohlfühl-Architektur. Sie luden ein, den Kundennutzen der an den Exponaten erlebten Beschlagfunktionen im Gespräch zu vertiefen. Das Feedback der Besucher für die Qualität der Ausstellung und die Beratung fiel mehr als positiv aus.



Neue Bandseiten

"Roto NX" gilt als die weltweit marktprägende Beschlagtechnologie für Drehkipp-Fenster. Auf der "Fensterbau Frontale" konnten Besucher das stetig wachsende Produktprogramm mit seinen vielfältigen Bandseiten für alle Rahmenmaterialien kennenlernen. Schon bald weltweit lieferbar ist die weiterentwickelte, voll verdeckte Bandseite "Roto NX | C" für Kunststoff- und Holzfenster.



Bereits im Herbst 2023 eingeführt wurde die auf der "Frontale" gezeigte Bandseite "Roto NX | A16" für Aluminiumprofile. Verarbeiter, die Kunststoff- und Aluminiumfenster herstellen, profitieren in besonderer Weise, denn die meisten Beschlagkomponenten werden identisch in beiden Rahmenmaterialien eingesetzt. Der hohe Anteil der Gleichteile reduziert die Logistikaufwände. Volle Flexibilität bei schlanker Logistik – dieser Mehrwert vieler Roto-Beschläge kam in der "Roto City" immer wieder zur Sprache.



Smart und hochdicht in allen Formaten

Den seit Jahren anhaltenden Erfolg des Schiebesystems "Patio Inowa" begründete von Anfang an dessen hohe Bedienfreundlichkeit bei sehr hoher Dichtigkeit. Auf der Nürnberger Messe vorgestellt wurde die Ausführung "Roto Patio Inowa | Max", mit der Elemente in allen Größen bis hin zu XXL-Formaten gefertigt werden können.



Moderne Haustüren flexibel fertigen

In einer zweiflügeligen Tür präsentierte Roto das neue "Stulpflügelgetriebe Standard" und die mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung "Roto Safe A | Tandeo". Durch seine automatisch ausfahrenden Sicherheitsschließpunkte gilt dieses Türschloss bereits bei nur "zugeworfener" Tür versicherungsseitig als verriegelt. Zur mechanisch-automatischen Mehrfachverriegelung gibt es ab sofort ein "Upgrade-Kit". Diese separate Antriebseinheit kann in der Türenfertigung eingebaut werden, wenn Kunden den zusätzlichen Komfort einer automatischen Türöffnung wünschen. Beide Neuerungen begeisterten während der Messepräsentation nicht nur erfahrene Verarbeiter des Produktprogramms Roto "Door".



"Perfect Match" erleben

Das perfekte Zusammenspiel, der "Perfect Match" von Beschlag und Dichtung, verbessert Dichtigkeit und Bedienkomfort von Bauelementen aller Rahmenmaterialien. An vielen Exponaten in der "Roto City" fanden Besucher das neue Icon #perfectmatch als Hinweis darauf, dass hier Roto-Beschlag und Deventer-Dichtung in einem Messeexponat zu erleben sind. In der "Deventer Lounge" wurde zu den Effekten einer optimalen Abstimmung von Beschlag und Dichtung für die Performance von Fenstern und Türen beraten.



Volle Kompetenz für Bauelemente aller Rahmenmaterialien und Öffnungsarten – in Nürnberg lieferte die Roto Fenster- und Türtechnologie den Beweis dafür, dass das Unternehmen dieses Ziel seiner Produktentwicklung erreicht hat. Wer sich für das Produktportfolio und die auf der "Fensterbau Frontale" gezeigten Exponate interessiert, kann diese im virtuellen Kongresszentrum der digitalen "Roto City” in Begleitung eines Roto-Vertriebsmitarbeitenden auch weiterhin kennenlernen.





Weitere Informationen:

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen





Voller Erfolg auf der „Fensterbau Frontale“: Gäste aus aller Welt strömten während der vier Nürnberger Messetage in die „Roto City“. Das breite Produktportfolio der Roto Fenster- und Türtechnologie ebenso wie die Wohlfühl-Architektur des Messestands mit ihren einladenden Kommunikationsinseln wurden von Messebesuchern als „einzigartig“ und „inspirierend“ eingestuft.





„Roto Patio Inowa | Max“, der Parallelschiebebeschlag für Elemente in allen Formaten, schützt auch bei intensiven Wetterereignissen und in vielgeschossigen Gebäuden mit hoher Windbelastung zuverlässig vor Zugluft, Regen und Außenlärm. Sein Bedienkomfort überzeugt Architekten, Investoren und Hausbesitzer weltweit.





Auf der „Fensterbau Frontale“ konnten Besucher u. a. die vielfältigen Bandseiten im Drehkipp-Beschlagprogramm „Roto NX“ für Fenster aller Rahmenmaterialien kennenlernen. Schon bald weltweit lieferbar ist die weiterentwickelte, voll verdeckte Bandseite „Roto NX | C“ für Kunststoff- und Holzfenster.





Für eine erstklassige Performance von Fenstern und Türen: Im Bild die Deventer-Lounge mit der Visualisierung des perfekten Zusammenwirkens von Beschlag und Dichtung und ihren in Rot inszenierten Dichtprofilen im XL-Format. Durch die Übernahme der Deventer-Gruppe und des nordamerikanischen Dichtprofilherstellers Ultrafab wurde Roto zum führenden Anbieter von Dichtsystemen für Fenster und Türen in allen Rahmenmaterialien.





In dieser zweiflügeligen Tür präsentierte Roto das neue „Stulpflügelgetriebe Standard“ und die mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung „Roto Safe A | Tandeo“. Das ab sofort lieferbare „Upgrade-Kit“ zu „Roto Safe A | Tandeo“ (rechts im Bild) kann während der Türenfertigung eingebaut werden, wenn Kunden den zusätzlichen Komfort einer automatischen Türöffnung wünschen.





Das internationale Vertriebsteam der Roto Fenster- und Türtechnologie dankt allen Gästen für ihren Besuch auf dem Roto-Messestand der „Fensterbau Frontale” 2024 und freut sich auf viele folgende Gespräche. Auf dem geführten Rundgang durch die digitale „Roto City” werden Interessierte durch den regional zuständigen Roto-Fachberater in ihrer Landessprache begleitet.



Bilder: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie