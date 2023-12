Nach 32 Jahren als Weinor-Geschäftsführer (12/14/2023 01:39:58 PM) Emotionale Verabschiedung von Thilo Weiermann



Bei der Jubilarfeier von Weinor am 20. November 2023 wurde der langjährige Geschäftsführer Thilo Weiermann geehrt. Er übergab die Leitung des Unternehmens an seinen Nachfolger Tim Füldner und geht nun in den Ruhestand.



Im Rahmen einer alljährlichen Jubilarfeier ehrt Weinor frischgebackene Rentner, Ausbildungsabsolventen und Firmenjubilare. Dieses Jahr stand ein ganz besonderes Ereignis im Zentrum der Feierlichkeiten: die Verabschiedung von Weinor-Geschäftsführer Thilo Weiermann. Es waren emotionale Momente, denn nach 32 Jahren ging nun eine Ära zu Ende. Viele Wegbegleiter ließen in bewegenden Worten die gemeinsame Zeit mit dem Sohn des Weinor-Gründers noch einmal Revue passieren und hoben seine Verdienste für das Unternehmen hervor: kontinuierliches Wachstum, die Entwicklung hochwertiger Produkte mit echtem Nutzwert sowie den Ausbau des Unternehmens zu einem international erfolgreichen Player. In seiner Abschiedsrede bedankte sich Thilo Weiermann bei der gesamten Belegschaft, der Weinor-Muttergesellschaft Griesser und seiner Familie. Mit einer feierlichen Schlüsselübergabe wurde am Ende der neue Weinor-Geschäftsführer Tim Füldner willkommen geheißen.





Thilo Weiermann wurde zum Abschied eine Glasoase in Miniatur überreicht.