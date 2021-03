"Easy Install" von Alpha Deuren: schnell und effizient Große Erleichterung für Logistikbranche



Der elektronische Handel (E-Commerce) boomt weltweit. Um die Bestellungen ausliefern zu können, baut die Logistikbranche immer größere Gebäude. Bei solchen Projekten ist eine schnelle und effiziente Bauausführung gefragt. Darauf hat Alpha Deuren, Didam/NL, mit seinem neu entwickelten Ladetorsystem "Easy Install" die passende Antwort gefunden, denn es spart bis zu 40 Prozent Montagezeit. In der Praxis bedeutet dies, dass statt drei Türen pro Tag fünf Türen in der gleichen Zeit eingebaut werden können!



Um jährlich zehn Prozent werde der E-Commerce bis 2025 steigen, prognostizieren Fachleute. Daher investiert die Logistikbranche weltweit in den Bau riesiger Logistikzentren. Beim Bau all dieser Projekte gilt: Zeit ist Geld! So folgen die Bautrupps einem sehr eng getakteten Zeitplan. Auch beim Einbau der Tore in die Laderampen zählt Geschwindigkeit. Bisher war es jedoch so, dass viele Einzelteile auf der Baustelle montiert werden mussten und dies in einer Höhe von drei Metern oder mehr.







Weltweit entstehen riesige Logistikgebäude. Auf den Großbaustellen herscht ein eng getakteter Zeitplan. Da kommt das neue Ladetorsystem "Easy Install" von Alpha Deuren gerade recht, denn es verkürzt die Einbauzeit um bis zu 40 Prozent.

Fotos: Alpha Deuren Damit die Arbeiten schneller und effizienter von der Hand gehen, hat Alpha Deuren das neue Ladetorsystem "Easy Install" entwickelt. Es besteht aus einem Sektionaltor und dem bereits werkseitig eingebauten Federpaket. Damit verkürzt sich die Montagezeit um sage und schreibe bis zu 40 Prozent! In der Praxis bedeutet dies, dass statt drei Tore pro Tag fünf Tore in der gleichen Zeit eingebaut werden können! Aufgrund der kürzeren Montagezeit verringert sich neben den Arbeitskosten zum Beispiel auch die Miete für die Hubarbeitsbühne.



In Sachen Funktionaliät und Komfort hat das "Easy Install" noch mehr zu bieten: So werden die Tragseile nicht mehr nach oben über eine Umlenkrolle geführt, sondern direkt von der Bodenkonsole zur Seiltrommel. Schienen, Paneele und Teile werden separat verpackt, so dass die Arbeiten effizienter ausgeführt werden können. Und: Sektionen von drei Toren werden auf einer Palette zusammengefasst. Das spart Verpackungsmaterial, gleichzeitig sinken die Entsorgungskosten.



Bemerkenswert ist auch, dass Alpha Deuren die bei der Produktion anfallenden Zusatzkosten für die Vormontage selbst übernimmt, anstatt sie auf den Kunden abzuwälzen. Der Verkaufspreis des "Easy Install" liegt in der gleicher Höhe wie beim Alpha Deuren DS-Schienensystem. "Dadurch erhöhen wir den Spielraum, größere Projekte zu akquirieren", betont das niederländische Unternehmen als einer der führenden Hersteller von Sektionaltoren in Europa. Das "Easy Install" ist ab neun Toren in 40, 60 und 80 Millimeter Iso-Paneelen erhältlich und somit ideal für Vertriebs- und Logistikzentren geeignet. Bei einer kleineren Anzahl ist es möglich, ein anderes Schienensystem (DS oder HF) zu wählen.



Alpha Deuren vertreibt das "Easy Install"-Tor ebenso wie seine anderen Produkte ausschließlich über den Fachhandel. Bei der Herstellung wird Wert darauf gelegt, dass sich die Montage einfach und Wartungsarbeiten zügig realisieren lassen. So können Einbauzeiten gering gehalten und Komponenten später schnell ausgetauscht werden.



Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.alpha-deuren.nl

