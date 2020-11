Schutz und Pflege in einem: Die neuen Desinfektionsmittel von ADLER (11/09/2020 07:00:00 AM) Schutz und Pflege in einem: Die neuen Desinfektionsmittel von ADLER



Neben Mund-Nasen-Masken und dem Abstandsgebot haben sich Desinfektionsmittel als Schutz gegen die Ausbreitung von Corona bewährt. Bereits seit dem Frühjahr versorgt Österreichs führender Lackhersteller ADLER Unternehmen, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Privathaushalte mit den hochwirksamen, nach WHO-Rezeptur hergestellten Desinfektionsmitteln ADLER Clean-Disinfectant Pro für Oberflächen sowie ADLER Clean-Hand Disinfectant für die Hände. Rechtzeitig vor dem Winter erweitert ADLER nun sein Sortiment um zwei neue Produkte, die verlässlichen Schutz vor zahlreichen Viren und Bakterien mit schonender Pflege-Wirkung verbinden.



Schonender Schutz

Das Flächendesinfektionsmittel ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro wird auf Wasserbasis hergestellt und besitzt einen angenehmen Zitrus-Duft. Während alkoholhaltige Desinfektionsmittel Oberflächen angreifen und auf Dauer beschädigen können, vereinigt ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro Desinfektion, Reinigung und Pflege in einem Produkt. Das Mittel wirkt verlässlich gegen Bakterien, gegen Corona- und Influenzaviren sowie gegen Hefepilze. Gleichzeitig reinigt und pflegt es die Oberflächen von geölten und lackierten Möbeln, ist aber auch für Kunststoff und Glas bestens geeignet.

Was ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro für Oberflächen ist, das ist ADLER Clean-Hand-Care Disinfectant für die Haut: Das Mittel schützt verlässlich vor Bakterien, Corona- und Influenzaviren und besitzt eine rückfettende Wirkung. Auch bei häufiger Anwendung wird die Haut geschont und gepflegt. Das bestätigt auch das Forschungsinstitut Dermatest, das ADLER Clean-Hand-Care Disinfectant mit dem Dermatest-Siegel „Sehr gut“ ausgezeichnet hat.



Behördlich getestet und zugelassen

Alle Desinfektionsmittel aus dem ADLER-Sortiment wurden behördlich geprüft und sind in Deutschland, Österreich und zahlreichen weiteren europäischen Ländern zugelassen. Sie eignen sich für die Desinfektion in Industrie- und Gewerbebetrieben ebenso wie für die Anwendung in Gesundheitseinrichtungen, in Schulen und Behörden und natürlich auch im Privathaushalt. Die Desinfektionsmittel sind in unterschiedlichen Gebindegrößen erhältlich, die sowohl die großflächige, hygienische Desinfektion im Betrieb als auch den unkomplizierten Einsatz bei Montagearbeiten vor Ort ermöglichen. Und mit den neuen, besonders schonenden Produkten ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro und ADLER Clean-Hand-Care Disinfectant ist auch die häufige Anwendung auf Oberflächen und Händen problemlos möglich!



Weitere Informationen:

www.adler-lacke.com









ADLER Clean Aqua-Disinfectant Pro und ADLER Clean Hand-Care Disinfectant verbinden verlässliche Desinfektion, Reinigung und Pflege in einem Produkt.





Seit dem Frühjahr werden in der ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz Desinfektionsmittel hergestellt (im Bild: Claudia M. Berghofer, Leitung Unternehmenskommunikation, und Romed Staggl, Geschäftsleiter Produktion).