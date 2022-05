Neuer internationaler Verantwortungsbereich und Prokura für Michael Muhl bei SIMONSWERK (05/31/2022 12:56:31 PM) Zum 01. Mai 2022 hat die SIMONSWERK GmbH aus Rheda-Wiedenbrück Herrn Michael Muhl Prokura erteilt und seinen Verantwortungsbereich international erweitert. Als Regional Director Sales and Marketing steuert er zukünftig alle Vertriebs- und Marketingaktivitäten der SIMONSWERK Group in Zentraleuropa. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören neben der D-A-CH-Region und Benelux auch die Länder Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Zielsetzung der neuen Organisations-struktur ist es, die guten Marktpositionen in den Ländern weiter auszubauen, Synergien zu bündeln und die Kundenbeziehungen weiter zu stärken.



Michael Muhl übernimmt als Head of Group Key Account Management Retail ebenfalls die Verantwortung für die Betreuung von ausgewählten international tätigen Handelskonzernen in Zentraleuropa. Der gebürtige Rheda-Wiedenbrücker ist bereits seit fast 30 Jahren für den Bandspezialisten SIMONSWERK tätig, davon 20 Jahre als Verkaufsleiter für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz.





Foto: SIMONSWERK Mit mehr als 800 Mitarbeitern in der SIMONSWERK Group zählt das Unternehmen zu den führenden Komplettanbietern von hochwertiger Bandtechnik aus deutscher Produktion für Wohnraum-, Objekt- und Haustüren aus Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff und Glas. In Deutschland ist SIMONSWERK Marktführer und aktuell in 70 internationalen Märkten mit eigenen Mitarbeitern, selbstständigen Tochtergesellschaften oder Vertretungen aktiv.