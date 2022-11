CLIMAplusSECURIT Glaskalender 2023 (11/15/2022 12:17:35 PM) Das praktische Nachschlagewerk für die Glasbranche



Von Experten für Experten: Die aktuelle Ausgabe des beliebten Handbuches steht Architekten, Planern und Verarbeitern ab sofort zur Verfügung und glänzt mit spannenden Produktneuheiten.



Der CLIMAplusSECURIT (CSP) Glaskalender 2023 bietet auf rund 240 Seiten gesammeltes Wissen zum Thema Glas. Das Nachschlagewerk im Hosentaschenformat ist die ideale Unterstützung im Alltag von Glasverarbeitern, Fensterbauern und Planern. Damit bringen die Flachglas-Experten von CLIMAplusSECURIT, dem Partnernetzwerk von Saint-Gobain, Antworten zu glasspezifischen Fragen präzise auf den Punkt.



Die Edition 2023 bündelt in zehn Kapiteln Informationen rund um den vielseitigen Werkstoff. Produkte sowie deren Anwendung und Verarbeitung werden im Detail beschrieben. Auch innovative Entwicklungen kommen nicht zu kurz, wie etwa der hochreflektierende Chromspiegel MIRASTAR REFLECT mit 0,1 Prozent Lichttransmission und die Dreifach-Isoliergläser





Geballtes Wissen - handlich und kompakt: Der CSP Glaskalender 2023 ist das ideale Nachschlagewerk für Architekten, Planer und Verarbeiter.

Abbildung: © Groß & Partner CLIMATOP SOLAR/CLIMATOP ECLAZ SOLAR für besonders effektiven Sonnenschutz und hohe Wärmedämmung im Wohnbau. Das neue Floatglas ORAÉ überzeugt mit einem um bis zu 30 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck in der Isolierglaseinheit und das extra-leichte Sicherheits-Isolierglas mit STADIP PROTECT erreicht Gewichtseinsparungen von über 30 Prozent im Vergleich zu Standardisoliergläsern. Zudem enthält der Glaskalender nützliche Informationen zu aktuellen Richtlinien und DIN-Normen.



Einzelne Begriffe lassen sich ganz einfach über ein alphabetisches Register finden – von A wie Abstandhalter bis Z wie Zwei-Barrieren-System. Ein Anhang mit praktischen Beispielen und Raum für eigene Notizen machen den Glaskalender 2023 zu einem wertvollen Begleiter für jeden Tag. Als zusätzlichen Service sind im Kalendarium die Schulferien und wichtige Messe-Termine enthalten.



Ein Auszug des Glaskalenders 2023 steht auf der CSP Website unter „Aktuelles“ ab sofort als PDF zum Download zur Verfügung (https://climaplus-securit.com/service/praktische-hilfen/glaskalender/). Die Vollversion kann ganz einfach über das Bestellformular auf der CSP Website beantragt werden. Hier können Sie gegen eine Schutzgebühr außerdem ein gedrucktes Exemplar bestellen oder Sie nehmen es kostenfrei bei einem der vielen CSP Partner in Ihrer Nähe mit.







CLIMAplusSECURIT – Die Flachglas-Experten:

Glas ist Vielfalt. Ganz gleich, ob Sie ein Null-Energie-Haus, einbruchshemmende Schaufenster, einen intelligenten Sonnenschutz, ein Leichtpflege-Duschenglas oder eine anspruchsvolle Innenraumgestaltung mit Spiegeln und Trennwänden planen: Glas kann das. Denn dank zukunftsweisender Fertigungs- und Veredelungstechnologien eröffnet Flachglas faszinierende Möglichkeiten, Immobilien funktional und ästhetisch aufzuwerten.



Um Ihnen für jede Idee die beste Lösung anbieten zu können, haben sich deshalb bereits 1985 unter der Dachmarke CLIMAplusSECURIT® über 50 hochspezialisierte Glasverarbeiter aus ganz Europa zu einem der führenden Expertennetzwerke für Flachglas-Erzeugnisse zusammengeschlossen. Jeder Partner bringt seine individuellen Kompetenzen und seine Leidenschaft für Glas ins Portfolio ein. So erhalten Sie die ganze Vielfalt multifunktionaler Verglasungen aus einer Hand – auf höchstem Qualitätsniveau, mit individueller Beratung und immer ganz in Ihrer Nähe.



Durch die enge Zusammenarbeit erfahrener mittelständischer Unternehmen, durch die gemeinsamen Qualitätsstandards und die starke Partnerschaft mit dem Floatglas-Hersteller SAINT-GOBAIN finden Sie bei CLIMAplusSECURIT® immer die optimale Glaskombination – für Aufgaben wie Energieeinsparung, Lärmschutz, Sonnenschutz und Sicherheit genauso wie für Interior Glasdesign. Auch übergroße und gebogene Fenster zählen zum Leistungsspektrum. Kooperationen mit ausgewählten Betrieben in Ihrer Region garantieren dabei durchdachte Komplettlösungen ohne Kompromisse. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den Erfolg Ihres Projekts.



Erfahren Sie mehr unter www.climaplus-securit.com und

https://www.linkedin.com/company/climaplussecurit-die-flachglas-experten/





Über SAINT-GOBAIN

Als weltweit führendes Unternehmen im nachhaltigen Leichtbau entwickelt, produziert und vertreibt Saint-Gobain Materialien und Dienstleistungen für den Bausektor und die Industriemärkte. Seine integrierten Lösungen für die Renovierung öffentlicher und privater Gebäude, für den Leichtbau und die Dekarbonisierung des Bausektors und der Industrie werden in einem kontinuierlichen Innovationsprozess entwickelt. Sie bieten Nachhaltigkeit und Leistung. Richtungweisend für das Engagement der Saint-Gobain-Gruppe ist ihr Purpose „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“.





44,2 Milliarden Euro Umsatz in 2021

Mehr als 167.000 Mitarbeiter*innen, in 75 Ländern vertreten

Hat sich verpflichtet, bis 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen



Erfahren Sie mehr über Saint-Gobain auf http://www.saint-gobain.de/ und folgen Sie uns auf

LinkedIn Saint-Gobain Deutschland & Österreich