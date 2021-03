Stellenangebot Position:

Gebietsverkaufsleiter (Festanstellung) oder Handelsvertreter (m/w/d) Region:

Bundesweit Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen Gebietsverkaufsleiter (Festanstellung) oder Handelsvertreter (m/w/d) für den Vertrieb von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium an Handelskunden im ganzen Bundesgebiet. Beratung und Verkauf beim Handelskunden vor Ort.



Ihr Profil:

Sie sind motiviert, zielorientiert und besitzen sowohl technisches als auch kaufmännisches Verständnis. Zudem sind Sie vertriebsorientiert, haben Freude am Umgang mit Kunden und haben nachweislich Erfahrung im Verkauf von Bauelementen aus Kunststoff und Aluminium.



Ihre Aufgabe besteht darin, einen Kundenstamm neu aufzubauen, weiter auszubauen und zu betreuen.



Wenn Sie sich in dieser verantwortungsvollen Position sehen, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an unten stehende Anschrift. Unternehmensprofil: Die OLIVA GmbH hat sich seit über 20 Jahren auf die industrielle Fertigung von Fenster, Türen und Fassaden aus Kunststoff oder Aluminium spezialisiert. Mit über 350 Handelspartnern deutschlandweit zählt das Unternehmen zu einem der größten Anbieter auf diesem Sektor.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter

www.oliva-fenster.de



Kontaktadresse: OLIVA GmbH Fenster und Türen

Frau Sandra Börger Boschstraße 1 D-45770 Marl Telefon: +49 (0) 23 65 / 98 80 – 126 e-Mail: boerger@oliva-fenster.de Internet: www.oliva-fenster.de