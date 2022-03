Partnerschaft seit drei Jahrzehnten (03/01/2022 09:49:58 AM) Das inzwischen 30jährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit der VEKA AG konnte die TMP Fenster + Türen GmbH Ende Februar begehen. Der Stammsitz des Produzenten von Kunststoff-Profilsystemen für die Herstellung von Fenstern, Türen, Rollläden und Schiebetüren sowie von Plattensystemen aus PVC befindet sich im westfälischen Sendenhorst. Seit 2014 zählt VEKA als Weltmarktführer in diesem Segment.

„Die außerordentliche Qualität der Fensterprofile ist ein entscheidendes Kriterium für ein hochwertiges, langlebiges und energieeffizientes Fenster. VEKA-Fensterprofile entsprechen dem höchsten Qualitätsstandard der Klasse A für Kunststoffprofile in Europa“, begründet TMP-Geschäftsführer Tobias Kern die langjährig erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft. In Bad Langensalza würden ausschließlich diese Profile verbaut. Das durchweg positive Feedback der Kunden nach dem Einbau würde die Richtigkeit dieser Entscheidung immer wieder bestätigen, so Kern.



Als Würdigung für die loyale Partnerschaft erhielt TMP die Urkunde "30 Jahre VEKA-Partner".

v.l.n.r.

Anncathrin Andres, Leiterin Partnerbereich Objekte

Tobias Kern, TMP-Geschäftsführer

André Leffler, TMP-Geschäftsführer

Alexander Scholle, VEKA-Leiter Vertrieb Profile Inland

Manfred Weidner, VEKA-Gebietsrepräsentant



Bildquelle: TMP