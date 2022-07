Ministerpräsidentenbesuch bei der Schüco Polymer Technologies KG (07/18/2022 03:14:49 PM) Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, besuchte am 14. Juli die in Weißenfels ansässige Schüco Polymer Technologies KG. Mit dabei waren die Landtagsabgeordneten Elke Simon-Kuch (CDU) und Rüdiger Erben (SPD) sowie der Oberbürgermeister von Weißenfels Robby Risch.



Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG und Markus Herbst, Sprecher der Geschäftsleitung der Schüco Polymer Technologies KG, begrüßten die Delegation. Anschließend sprach die Gruppe über Herausforderungen, die aktuell eine Vielzahl von Unternehmen bewegen: „Klimaschutz und Ressourcenschonung gehören zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Wir stehen in der Verantwortung und müssen Veränderungen jetzt vorantreiben“, so Andreas Engelhardt. „Als Unternehmen der Baubranche können wir mit unseren Produkten und Services einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten.“ Neben dem Thema Klimaschutz ging es zudem um den Fachkräftemangel in der Region und um die weltweite Rohstoff-Versorgungskrise, die das Geschäft von Schüco seit Monaten massiv beeinflusst. Wie sich das Unternehmen aus eigener Kraft dieser Herausforderung stellt, erläuterte Markus Herbst: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mögliche Beeinträchtigungen durch die aktuelle Rohstoff-Versorgungskrise für unsere Schüco Partnerbetriebe so gering wie möglich zu halten. Dazu haben wir in den letzten Monaten die Produktionskapazitäten am Standort signifikant erhöht und in neue Extrusions- und Kaschieranlagen sowie Hochleistungswerkzeuge für die Kunststoff-Profilfertigung investiert. Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag, um uns als starker, verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber in der Region zu positionieren.“



Von den getätigten Investitionen konnte sich die Delegation während eines Rundganges durch die Fertigung dann selbst überzeugen. Martin Ebert, Mitglied der Geschäftsleitung / Resort Produktion & Logistik, Schüco Polymer Technologies KG, und Christian Polte, Leiter der Produktion, Schüco Polymer Technologies KG, beantworteten technische Fragen und erklärten der interessierten Delegation die Fertigungsabläufe: die Kunststoffprofilherstellung im Bereich der Extrusion und die Oberflächengestaltung der Profile im Bereich der Kaschierung. Beim Gang über das Gelände wies Markus Herbst darauf hin, dass man den Logistikbereich erst kürzlich um 10.000 Quadratmeter Freifläche und 6.000 Quadratmeter Hallenfläche erweitert habe. So können auch die logistischen Prozesse weiter optimiert und zudem mehr Flexibilität bei der Bevorratung erreicht werden.



Den Abschluss des Rundganges bildete ein Besuch im Showroom, in dem Produkte und Lösungen für den Wohnungsbau präsentiert werden. Dort konnten die Gäste Schüco Fenster, Türen und Schiebetüren optisch, haptisch und funktional erleben.



Dr. Reiner Haseloff sagte anschließend: „Der Dialog mit den Unternehmen im Land ist mir sehr wichtig. Schüco steht für Nachhaltigkeit und nimmt seine unternehmerische Verantwortung sehr ernst. Das Unternehmen geht mutig neue Wege, richtet den Blick nach vorne und ist sehr erfolgreich und innovativ. Schüco ist ein Global Player und für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt von großer Bedeutung.“





Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 6.330 Mitarbeitenden arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 10.000 Handwerksbetriebe und 30.000 Architekturbüros sowie Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2021 einen Jahresumsatz von 1,995 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.de



Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (Mitte) mit Markus Herbst, Sprecher der Geschäftsleitung der Schüco Polymer Technologies KG (links), und Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG (rechts), im Schauraum am Schüco Standort Weißenfels.





Im Schauraum der Schüco Polymer Technologies KG:

v.l.n.r.: Robby Risch, OB Weißenfels; Rüdiger Erben, MdL (SPD); Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG; Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt; Elke Simon-Kuch, MdL (CDU); Markus Herbst, Sprecher der Geschäftsleitung der Schüco Polymer Technologies KG; Martin Ebert, Mitglied der Geschäftsleitung der Schüco Polymer Technologies KG.







Besichtigung der Extrusion:

v.l.n.r.: Christian Polte, Leiter Produktion bei der Schüco Polymer Technologies KG, erklärt den Produktionsprozess der Kunststoff-Profile Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rüdiger Erben, MdL (SPD) und Elke Simon-Kuch, MdL (CDU).





