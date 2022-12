Partnernetzwerk CLIMAplusSECURIT wächst (12/20/2022 09:49:09 AM) Neuer CSP-Partner mit eigener VSG-Produktion



Die Lippische Glasveredelung Bastian GmbH aus Detmold verstärkt die Flachglas-Experten von CLIMAplusSECURIT (CSP). Das Partnernetzwerk ist einer der größten europäischen Zusammenschlüsse glasverarbeitender Unternehmen, in dem über 50 meist mittelständisch geprägte Unternehmen zusammen mit dem Floatglas-Hersteller SAINT-GOBAIN ihre Kompetenz für anspruchsvolle Glaslösungen bei Isolierglas und Sicherheitsglas einbringen. Die Partner arbeiten in den Bereichen Marketing und innovativer Technik zusammen, sodass ihre Kunden vom gebündelten Know-how der Hersteller und Glasveredler profitieren.



Die Lippische Glasveredelung Bastian GmbH ist ein Vollsortimenter, der seinen Kunden alle Artikel der Flachglasbranche aus einer Hand zuliefert. Die Spezialität des Unternehmens bildet Verbundsicherheitsglas, das unter der Lizenz von SAINT-GOBAIN als Stadip vertrieben wird. Neben der Konfektion von VSG-Bandmaßen bis 6.000 mm betreibt das Unternehmen auch eine eigene VSG-Herstellung, für die im Vorjahr eine leistungsfähige neue Produktionsanlage in Betrieb genommen wurde.



Die Vorteile erklärt Geschäftsführer Detlef Koshorst: „Mit Formaten bis 2.400 x 4.000 mm decken wir die meisten VSG-Anwendungen ab, mit 50 x 50 mm im Minimum können wir aber auch sehr kleine Laminate herstellen. Die eigentliche Besonderheit der Anlage liegt jedoch im Produktionsverfahren und den vielfältigen Möglichkeiten verschiedenster Aufbauten mit unterschiedlichen Zwischenlagen. Mit der Investition erweitern wir das Portfolio auf unzählige Produktvarianten wie VSG mit Fotoprint, mit Farbfolien oder mit Sondereinlagen, etwa Textilien, Drahtgeflecht und anderem mehr.“

Das Detmolder Unternehmen freut sich auf eine gute Zusammenarbeit im Partnernetzwerk CLIMAplusSECURIT. Insbesondere die Unterstützung im Bereich der Zertifizierung und der Prüfzeugnisse sieht Detlef Koshorst als wertvolle Unterstützung beim Einstieg in die Produktion von Verbundsicherheitsglas an.



Weitere Informationen

CLIMAplusSECURIT-Partner

c/o Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

Nikolausstraße 1

D-52222 Stolberg (Rheinland)

www.climaplus-securit.com