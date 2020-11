Stilgerecht und originalgetreu (11/02/2020 07:00:00 AM) Niveau: Spezialist auch in Sachen Denkmalschutzfenster und -türen



Historisches Design und zeitgemäße Funktionalität miteinander verbinden: Als Spezialist für Fenster und Türen aus Holz und Holz-Aluminium bietet die Niveau Fenster Westerburg GmbH auch Lösungen für die stilgerechte Altbausanierung, die durch die Erfüllung modernster Anforderungen zur Werterhaltung der Immobilie beitragen.



Originalgetreu bis ins Detail

Über alle Holzarten und -farben hinweg umfasst das Portfolio von Niveau Lösungen für die unterschiedlichsten Formen und Öffnungsarten – von Stich- oder Rundbogenfenstern über ovale Elemente bis hin zu Oberlichtern. Ergänzt werden diese durch einen umfangreichen Fundus an historischen Kämpferprofilen, die auf Wunsch nach individuellen Vorgaben bzw. gemäß der historischen Vorlage ausgeführt werden. Auch Schlagleisten, Wetterschenkel und Zierelemente werden stil- und denkmalgerecht nachgebildet und sorgen so für authentische Ergebnisse. Jugendstilelemente einschließlich der passenden Sprossen runden das Angebot von Niveau ab.



Selbst für schwer zu erfüllende Anforderungen hält das Unternehmen Lösungen bereit. Auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung und anhand von CAD-Zeichnungen unterstützt Niveau seine Kunden bei der Realisierung eines originalgetreuen Designs ebenso wie in Fragen zu Bauanschlüssen. Hierzu beschäftigt das Unternehmen Fachleute in Technik und Produktion, die sich zum Teil seit über 40 Jahren mit den diesbezüglichen Herausforderungen auseinandersetzen.



HistoricLine: Stilfenster mit Top-Wärmedämmung

Als Stilfenster mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen hat sich die HistoricLine von Niveau im Denkmalschutz etabliert. Neben Ausführungen mit profilierten Wetterschenkeln und Optionen wie Schlagleisten mit Kapitellen oder Kämpferprofilen sind die Fenster der HistoricLine auch mit Kittfalzoptik erhältlich. Hier verläuft der äußere Glasnacken in dem Winkel, in dem der Kitt das Glas im historischen Original gehalten und abgedichtet hat.



Auch beim Thema Energieeffizienz kann die HistoricLine überzeugen. Erhältlich in den Bautiefen 68 mm und 82 mm erlaubt sie die Fertigung historischer Fenster mit Top-Wärmedämmung: Mit einer entsprechenden Dreifachverglasung lassen sich Werte bis 0,83 W/m2K erzielen. Ob Rund-, Segment-, Korb- oder Spitzbogen – in allen technisch umsetzbaren geometrischen Formen zeigt die HistoricLine auch bei Schall- und Wärmedämmung sowie Einbruchhemmung Stärken.



Historischer Look für zeitgemäße Türen

Gerade bei Türen verlangt der altersbedingte Zustand der eingebauten Elemente häufig eine vollständige Neuanfertigung nach Originalvorlagen. Auch hier ist Niveau der kompetente Partner im Bereich der stilgerechten Nachbildung und vereinbart ein historisches Design mit zeitgemäßer Funktionalität.





























Niveau verfügt über umfangreiche Erfahrung in der denkmalgerechten Altbausanierung.





Dank der Investitionen in flexible Fertigungsanlagen, Spezialwerkzeuge und Fachpersonal bietet Niveau eine sehr breite Lösungsvielfalt für historische Fenster und Türen.





Die Fenster der HistoricLine von Niveau sind in Bautiefen von 68 mm und 82 mm erhältlich. Das erlaubt die Fertigung historisch gestalteter Fenster mit Top-Wärmedämmwerten.





Auch für Denkmalschutztüren ist Niveau ein kompetenter Partner und vereinbart ein historisches Design mit zeitgemäßer Funktionalität.