Stellenangebot Position:

Handelsvertreter / Vertriebsmitarbeiter (m/w) Region:

Baden-Württemberg; Bayern Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen Handelsvertreter / Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für die Gebiete Bayern und Baden-Württemberg. Unternehmensprofil: Die Firma Lokve ist das führende kroatische Unternehmen in der Produktion von Fenstern und Schiebetüren ausschließlich in Holz- und Holz/Aluminium-Kombination. Unser Produktionsprozess ist technologisch vollständig abgeschlossen (von der primären Verarbeitung von Stämmen bis hin zum Endprodukt). Der Vorteil eines solchen Prozesses liegt in der Möglichkeit, die höchste Qualität unserer Produkte zu kontrollieren und zu gewährleisten. Dank unserer hundertjährigen Erfahrung und Tradition sowie der Anwendung moderner CAD-CAM-Technologie, neuer CNC-Maschinen und eines modernen Systems der robotergesteuerten Lackierung haben wir hohe Maßstäbe in organisatorischer und technisch-technologischer Hinsicht gesetzt, die sich in der Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft unserer Produkte widerspiegeln. Unsere Firma beschäftigt 120 Mitarbeiter, die jährlich über 15.000 einzigartige Produkte produzieren und auf dem europäischen und globalen Markt platzieren . Alle unsere Produkte sind durch das IFT Rosenheim-Zertifikat zertifiziert.







Kontaktadresse: Lokve d.o.o. Herr Petrovic Homer 39 51316 Lokve Telefon: +49 157 78 46 33 76 e-Mail: j.petrovic@lokve.com Internet: www.lokve.com