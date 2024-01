50 Jahre Innovation und Erfolg (01/09/2024 02:13:15 PM) REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik

feierte goldenes Jubiläum



Die REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik, Winnenden blickt mit Stolz und Dankbarkeit auf 50 Jahre kontinuierlichen Erfolgs in der Oberflächentechnik zurück. Im vergangenen Jahr zelebrierte das Unternehmen sein goldenes Jubiläum, ein Meilenstein, der von einer reichen Geschichte der Innovation, Engagement und Partnerschaften geprägt ist.



Seit der Gründung im Jahr 1973 hat sich Reiter als führendes Unternehmen in der Oberflächentechnik etabliert. Das Jubiläum markiert nicht nur eine Ära des Bestehens, sondern auch eine Zeit des Fortschritts, in der wir unser Engagement für Qualität, Kundenzufriedenheit und technologische Exzellenz weiter verstärken.



Die 50-jährige Reise von Reiter wurde durch die Unterstützung unserer engagierten Mitarbeiter, treuen





Kunden und verlässlichen Partner möglich. Gemeinsam haben wir Herausforderungen gemeistert, Trends gesetzt und Innovationen vorangetrieben, die die Branche nachhaltig beeinflusst haben.



"Das 50-jährige Jubiläum von Reiter ist ein Moment der Reflexion und Feier. Wir sind stolz darauf, auf unsere Geschichte zurückblicken zu können und danken all jenen, die uns in dieser Reise begleitet haben. Unsere Verpflichtung zu Innovation und Kundenzufriedenheit bleibt ungebrochen, und wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit und Erfolge", sagte Frank Reiter, Geschäftsführer der REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik.



Wir danken unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft voller Innovation und Erfolg.

Die REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik, Winnenden ist ein führender Anbieter innovativer automatischer elektrostatischer Lackier- und Applikationstechnik in Europa mit Tochterfirmen in Großbritannien, Österreich, Benelux und Brasilien. Maßgeschneiderte Systeme für die hohe Anforderung unserer Kunden aus der Automobil-, Automobil-Zulieferer und Allgemein-Industrie sind unsere Stärke.





