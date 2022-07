ePED Panik-Druckstange von ASSA ABLOY beim Design Plus Award 2022 ausgezeichnet (07/21/2022 09:24:30 AM) Bereits zum fünften Mal wurde das ePED-System der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH mit einem namhaften Branchenpreis gewürdigt – dieses Mal mit der Auszeichnung als "Winner" beim diesjährigen Design Plus Award powered bei Light + Building. Die prämierte innovative ePED Panik-Druckstange vereint elegant Panikstange und Fluchttürsteuerterminal in einer einzigen funktionellen Einheit.



Der Design Plus Award powered by Light + Building ist ein Gütesiegel für Produkte, die für Zukunftsfähigkeit, innovatives Design und energieeffiziente Technik stehen. In diesem Jahr bewertete die hochqualifizierte Fachjury 113 Produkte von 73 einreichenden Firmen. Neben der Gesamtkonzeption, dem Design und Innovationsgehalt, standen auch die technische Qualität sowie die Integrationsfähigkeit als Entscheidungskriterien im Vordergrund. "Dass wir erneut eine Expertenjury mit unserer ePED-Technologie überzeugen konnten, freut mich persönlich sehr. Es bestätigt in wunderbarer Weise unseren hohen Anspruch an die Verlässlichkeit und zukunftsweisende Beständigkeit unserer Produkte sowie ihre leichte Bedienung und ihr ansprechendes, funktionales Design", erklärt Ulrich Rotenhagen, Produktmanager Rettungswegtechnik bei ASSA ABLOY, stolz.



Komplette Fluchttürsicherung in einem Element

Die designorientierte ePED Panik-Druckstange vereint Panikstange und Fluchttürsteuerterminal in einer funktionellen Einheit. Für die Fluchttüranlage ist kein separates Terminal an der Wand mehr notwendig, was den Verdrahtungsaufwand minimiert. Gesteuert wird das Fluchttürsystem über das integrierte Terminal mit Touch-Display. Es ersetzt vier Module: Rettungswegpiktogramm, Nottaste, Schlüsselschalter und Anzeige der Zeitverzögerung. Wird die ePED-Druckstange mit einem passenden Schloss kombiniert, lässt sich außerdem der Einbruchschutz erhöhen. Über die Hi-O-Bustechnologie ist die ePED-Druckstange einfach in die Türtechnik integrierbar. Die ePED Panik-Druckstange eignet sich für sicherheitssensible Bereiche wie Flughäfen genauso wie für Gebäude mit hohem Besucheraufkommen wie Stadien oder Museen.



Die prämierten Produkte werden auf der Light + Building Autumn Edition 2022 in der Halle 3 der Messe Frankfurt während der gesamten Messedauer präsentiert.





Weitere Informationen:

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr. 20

D-72458 Albstadt

www.assaabloy.com/de

Gesteuert wird das Fluchttürsystem über das kompakte, in die Panik-Druckstange integrierte Display-Terminal.





ASSA ABLOY bietet mit der ePED Panik-Druckstange eine sehr elegante Lösung für Fluchttüren.





Die ePED-Druckstange wurde beim Design Plus Award 2022 powered by Light + Building als "Winner" ausgezeichnet.