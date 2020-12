Rodenberg investiert in Produktbereich Verbreiterungen (12/03/2020 11:39:50 AM) Porta FRAME bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Die Rodenberg Türsysteme AG hat ihr Lieferprogramm im Produktbereich Verbundelemente neu strukturiert und ausgebaut. Im Fokus steht die Erweiterung des Sortiments an wärmegedämmten Verbreiterungen und Bodeneinstandsprofilen, wie sie für Ausgleichsarbeiten beim Einbau von Fenstern, Haustüren, Hebeschiebetüren und auch als Fensterbankanschlüsse zur Anwendung kommen. Mit der Weiterentwicklung von „Porta FRAME“ hält das Unternehmen ein breites Angebot an universell einsetzbaren Profillösungen samt gesonderter Verkaufsunterlage bereit, das den immer höheren Wärmeschutzanforderungen Rechnung trägt. Darüber hinaus sieht sich der Füllungshersteller durch umfangreiche Investitionen in die Fertigungstechnologie auch produktionsseitig für den wachsenden Bedarf an Porta FRAME Verbreiterungen gut gerüstet.



Wärmebrücken an Fenstern und Türen vermeiden

Das neue Porta FRAME Programm bietet innovative Lösungen für jegliche Ausgleichs- und Anpassungsarbeiten bei der Montage, um Wärmebrücken und damit Energieverluste zu vermeiden. Entscheidend für die ausgezeichneten Wärmeisolationswerte der Rodenberg Produkte ist ihre mehrschichtige Sandwichkonstruktion auf der Basis eines XPS-Dämmkerns aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und Porta CELL - einer formgeschäumten Spezialeinlage aus PVC-hart. Alternativ zu weißen PVC-Deckschichten werden die Elemente mit pulverbeschichteten/nasslackierten Aluminium- oder als folierte/lackierte Ausführungen mit Epoxidharz-Deckschichten angeboten.



Die Einsatzmöglichkeiten von Porta FRAME

Lieferbar für alle maßgeblichen Profilsysteme, eröffnet das aktuelle Sortiment ein breites Einsatzspektrum. Mit „Porta FRAME RV“ sind flexibel einsetzbare Rahmenverbreiterungen mit sehr guten Schraubenauszugswerten in Plattenstärken von 50 bis 90 mm auf dem Markt, die auch als Pfeilerabdeckungen, Kopplungen und bei der Montage von Rollladenkästen sowie Raffstores zur Anwendung kommen. „Porta FRAME RV-BE“ decken den wichtigsten Einsatzbereich für den standfesten Einbau bodentiefer Fenster und Türen auf der Betonsohle ab. Bei „Porta FRAME FBA“ handelt es sich um wärmegedämmte Elemente, die als Fensterbankanschlussprofile eingesetzt werden. Rodenberg trägt damit der Tatsache Rechnung, dass der Fensterbankanschluss fast immer einen Schwachpunkt hinsichtlich des U-Wertes bildet. Für Ausgleichsarbeiten beim Einbau von Hebeschiebetüren, als Schwellenunterbau, seitliche Verbreiterung und als Befestigung für Rollläden/Raffstores empfiehlt sich „Porta FRAME HST“. Die je nach Ausführung ein- oder beidseitig abgeschrägte 45° Fase an der Unterseite sorgt für ein vereinfachtes Handling bei der Montage auf der Betonsohle. Abgerundet wird das Angebot durch „Porta FRAME TS“ Verbreiterungen mit beidseitig abgeschrägter 45° Fase, die für eine leichte und insbesondere sichere Verarbeitung als Türschwellenunterbau sorgen. Nach erfolgreich absolvierten Prüfungen durch akkreditierte Prüfinstitute verfügt Rodenberg über alle relevanten Prüfberichte, die den Porta FRAME Elementen hervorragende Druck- und Biegeeigenschaften bei gleichzeitig hohen Schraubenauszugswerten bescheinigen.









Rodenberg hat sein Lieferprogramm an Verbundelementen und im Bereich Porta FRAME Rahmenverbreiterungen und Bodeneinstandsprofile weiterentwickelt. Die neuen Verkaufsunterlagen spiegeln die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wider.









Die „Porta FRAME HST“ Elemente von Rodenberg kommen für Ausgleichsarbeiten bei der Montage von Hebeschiebetüren, als Schwellenunterbau, seitliche Verbreiterung und als Befestigung für Rollläden/Raffstores zum Einsatz.









Mit „Porta FRAME RV“ sind universell einsetzbare Rahmenverbreiterungen auf dem Markt, die auch als Pfeilerabdeckungen, Kopplungen und bei der Montage von Rollladenkästen sowie Raffstores zur Anwendung kommen. Investitionen in Hallenerweiterung und Maschinenpark

Das Unternehmen ist davon überzeugt, für weiteres Wachstum im Geschäftsbereich Porta FRAME (Rahmenverbreiterungen und Bodeneinstandsprofile) gut aufgestellt zu sein. Die Investitionen von rund 2,2 Mio. Euro in eine 1.500 qm Hallenerweiterung mit neuem CNC-gesteuerten Fräs- und Zuschnitt-Zentrum am Standort Porta Westfalica-Neesen sind ein wichtiger Baustein, um kurze Lieferzeiten sicherzustellen und die erfolgreiche Entwicklung fortzuschreiben.



Verstärkung des Vertriebsteams im Bereich Verbundelemente

Rodenberg hat seine Vertriebsmannschaft personell weiter verstärkt, um die Kundenbetreuung zu intensivieren und die Neukundengewinnung auszubauen. Mit Bernd Georgi als „Leiter Vertrieb/Produktmanagement Verbundelemente“ und Oliver Krause als „Verkaufsleiter Verbundelemente“ sind seit Juli 2020 zwei echte Branchenkenner für das Unternehmen tätig. Sowohl im Vertrieb als auch in der Produktentwicklung setzt Rodenberg auf die Kompetenz und das große Know-how von Bernd Georgi, der auf eine langjährige Tätigkeit im Bereich Verbundelemente zurückblickt. Oliver Krause ist ebenfalls schon viele Jahre in der Branche tätig und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk im Bereich Fensterbau. Als kompetente Ansprechpartner werden sie in enger Zusammenarbeit mit Teamleiter Frederik Thielking, der Innendienst-Mannschaft sowie allen Gebietsverkaufsleitern zum Ausbau dieser für das Unternehmen wichtigen Produktsparte beitragen.



Neuer Katalog für Porta PLAN Verbundelemente

Bei der aktuellen Überarbeitung des Lieferprogramms hat das Vertriebsteam maßgeblich mitgewirkt. Das Ergebnis ist ein komplett neu strukturierter Katalog mit einem kompakten Überblick über die in vielfältigen Ausführungen angebotenen Verbundelemente. Das Sortiment beinhaltet die Produktreihen „Porta PLAN Kunststoff“ und „Porta PLAN Aluminium“, lieferbar in unterschiedlichen Abmessungen, Stärken und je nach Ausführung RAL lackiert/beschichtet oder mit mehr als 280 Dekorfolien. Ergänzt wird das Angebot um Deckschichten und Spezialausführungen, wie etwa die einbruchhemmenden Verbundelemente „Porta SAFE“ gemäß Widerstandsklasse RC 2 und RC 3, die Produktreihe „Porta PHON“ mit Schallschutz-Elementen bis 42 dB sowie Integral-Hartschaumplatten und selbstklebende „Porta FIX“ XPS-Hartschaumplatten.