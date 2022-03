Mechanische Mehrfachverriegelung weiterentwickelt (03/17/2022 10:02:21 AM) Mehrfachverriegelung: Roto steigert Kundennutzen



Über in mehrfacher Hinsicht verbesserten Kundennutzen berichtet der Hersteller bei dem für alle Rahmenmaterialien geeigneten mechanischen Mehrfachverriegelungssystem "Roto Safe H650" für drückerbetätigte Haus-, Wohnungsabschluss- und Nebeneingangstüren. Im Mittelpunkt stehe dabei das gemäß den Markterfordernissen weiterentwickelte Hauptschloss. Im Einzelnen sorge das für mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit, Stabilität, Funktionsfähigkeit, Bedienkomfort und Montagefreundlichkeit.



Von zentraler Bedeutung sei die von 15 kg auf 20 kg erhöhte maximale Drückerkraft. Mit dieser Weiterentwicklung verfüge man im Markt über ein Alleinstellungskriterium. Zusätzlich wurde der Bedienkomfort durch einen erhöhten Wirkungsgrad verbessert.



Die geräuschhemmende, im eingebauten Zustand umkehrbare Flüsterfalle könne am Bau jederzeit problemlos umgestellt werden. Auch das sei ein Alleinstellungsmerkmal. Darüber hinaus unterstütze sie das leise Schließen der Tür, erläutert der Produzent ein Argument für die Endkundenberatung.



Der schnellen und unkomplizierten Montage diene das spürbar vereinfachte Koppeln mit dem Drehkippbeschlag "Roto NX". Aus der mehrteiligen Ausführung wiederum resultiere eine besondere Flexibilität in Logistik und Verarbeitung.



Die Robustheit des Hauptschlosses sichere einerseits das hohe dauerhafte Funktionsniveau der neuen Mehrfachverriegelung. Andererseits sei es so resistent gegenüber schwankenden Witterungseinflüssen. Das komme auch in der Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670 Klasse 3 zum Ausdruck.



"H650" sei mit einer zehnjährigen Funktionsgarantie ausgestattet und gewährleiste wie das gesamte "Safe"-Portfolio in Verbindung mit diversen Zusatzverriegelungen eine effiziente Einbruchhemmung. Systemabhängig schlage sich das in der RC 2- bzw. RC 3-Tauglichkeit und der SKG**- Zertifizierung nieder. Generell ermögliche das Programm weltweit individuelle Sicherheitslösungen ebenso wie länderspezifische Varianten.









Weitere Informationen:

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen





Erheblich verbesserte Kundennutzen meldet der Hersteller für sein mechanisches Mehrfachverriegelungs-system „Roto Safe H650“ für drückerbetätigte Haus-, Wohnungsabschluss- und Nebeneingangstüren. Im Einzelnen sorge es für mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit, Stabilität, Funktionsfähigkeit, Bedienkomfort und Montagefreundlichkeit. Das Vorteilspaket resultiere aus einer marktgerechten Weiterentwicklung des Hauptschlosses.

Foto: Roto





Das mechanische Mehrfachverriegelungssystem „Roto Safe H650“ gewährleiste ein dauerhaft hohes Funktionsniveau auch bei schwankenden Witterungseinflüssen, hebt der Produzent hervor.

Foto: Roto/AdobeStock